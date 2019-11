VIDEO: Martino excluyó al ‘Chicharito’ del Tri por andar de fiestero en Nueva York

México.- La ausencia del “Chicharito” Hernández en Selección Mexicana se debe a la fiesta que protagonizó en un bar de Nueva York durante la Fecha FIFA de septiembre pasado, según reveló TUDN.

De acuerdo con Gibrán Araige, periodista de dicha cadena, el entrenador nacional, Gerardo Martino, no tiene pensando convocar a Javier Hernández en un buen rato por haber organizado dicha salida, en la que también participaron Marco Fabián, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Miguel Layún.

Cabe señalar que estos futbolistas no fueron sancionados ya que el “Tata” hizo una investigación y determinó que “Chicharito” fue el único que cometió actos contrarios a la disciplina que impera en el conjunto, toda vez que, según trascendidos, la fiesta particular de éste se extendió hasta el hotel de concentración.

Una de las versiones que mayor fuerza cobró después de la celebración fue una que giraba en torno a que un integrante de la Federación Mexicana de Futbol ayudó a Hernández a cometer la indisciplina, incluso se filtró que el susodicho, de quien no se saben mayores datos, resultó despedido.

En ese sentido, Paco Villa, también de TUDN, aseguró que el “Chicharito” Hernández no debe volver a la Selección Nacional por haber dejado sólo a este empleado y no asumir la responsabilidad de sus acciones.

“No es exagerado decir que Hernández no regresará a la Selección. Se lo merece. Aunque cada quien hace de su vida lo que quiera, no es justo que hayan despedido a alguien que lo ayudó, no dio la cara por él, por eso el ‘Tata’ se lo está cobrando. ‘Chicharito’ no merece estar nunca más en el Tri, tendría que dar una disculpa pública para volver a ser tomado en cuenta.”