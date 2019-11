Evo Morales pide a Fuerzas Armadas de Bolivia no mancharse con sangre del pueblo

México.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales hizo un llamado a la policía y las fuerzas armadas del país sudamericano a no usar las armas contra la población para no mancharse “con la sangre”.

“No se manchen con la sangre del pueblo” pidió el ex mandatario en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Solicitó no “usar balas” contra la población, “dejen de usar la ya armas contra el pueblo” que “el pueblo tiene mucha conciencia”.

Evo Morales lamentó que el equipamiento y capacitación de la policía y fuerzas armadas para el combate al narcotráfico y atención de emergencias, hoy se utiliza para agredir a la población, “nunca pensé que podían tener tanta deslealtad”.

Señaló que la OEA anticipó la fecha del informe de la elecciones, ya que se entregaría el 13 de noviembre, pero se hizo un preliminar el 10 de noviembre, y aseguró que la OEA presentó” una posición política y no técnica” y que no está al servicio de la población sino de los intereses de los países del norte.

Propuso “ir por un diálogo nacional” para terminar con la violencia y encontrar una solución al golpe de Estado.

El Heraldo de México / Paris Alejandro Salazar