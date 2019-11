Médicos en Salamanca denuncian extorsiones; se dicen temerosos

México.- La inseguridad no distingue oficio ni profesión, ahora médicos e integrantes del gremio especialistas en la salud son objeto de los extorsionadores, y se dicen temerosos de la situación que aqueja a Salamanca, en el estado de Guanajuato.

En las últimas semanas algunas clínicas particulares se han visto en la necesidad de negar el servicio de atención médica, principalmente durante la noche; en otros casos, algunos consultorios han tenido que cerrar ante el hostigamiento de personas que se dicen ser de grupos delictivos e intentan extorsionar.

“Ya no abren… mis pacientes me dicen ‘antes cuando ibamos en la noche en las clínicas nos atendían, ahora las clínicas están cerradas, no nos abren’; por la misma situación, hay pacientes que vienen y hasta les roban la camioneta, los pacientes ya no salen y en una emergencia ellos mismos buscan la atención”

Médicos particulares son buscados en ocasiones para brindar atención médica a personas lesionadas por armas de fuego o armas blancas, casos que a decir de algunos podrían ser resultado de un hecho delictivo.

“Una vez si me hablaron para ver si podía atender a un baleado y yo les dije que no y menos en el consultorio les dije que yo no era cirujano y en esos casos se debe de llevar a una clínica”

El sector de la salud no ha sido el único afectado por el cierre de negocios, desde hace meses comercios de distintos giros han manifestado que el crecimiento de la delincuencia ha generado múltiples pérdidas económicas además de robar la tranquilidad del municipio, corredor industrial de la entidad.

“Son varias ( las problemáticas), tendríamos que revisar por ejemplo que quienes han tenido mayor número de problemas con la delincuencia son justamente los comerciantes, es ahí donde nosotros estamos revisando la estrategia de seguridad que se estará aplicando en esta nueva generación de policías; también tenemos alto índice en el robo de vehículos, ese es otro problema que nosotros estamos resintiendo y por supuesto los homicidios, las detonaciones de armas de fuego y los lesionados por delitos de alto impacto”, declaró Beatriz Hernández, alcaldesa de Salamanca.

Sophia Huett López, comisionada de seguridad en Guanajuato aseguró que en Salamanca no se registran casos de extorsión como en el municipio vecino de Celaya, donde incluso una unidad especializada de la Fiscalía se encarga de atender la problemática.

“Ellos están de manera transitoria, no están de manera permanente, la rotación se hace de manera constante no se encuentran, insisto, realizando labores propiamente de seguridad municipal, es un esquema distinto. En caso de que se detecten, en el caso de Celaya como ustedes saben se habla de extorsión donde el principal reto es llegar a las personas que pudieran estar sufriendo este delito y poder brindarles este apoyo, en el caso de Salamanca no tenemos detectada esta modalidad similar a la ciudad de Celaya“

Sin embargo, pese al evidente cierre de negocios, aún no se cuenta con un estudio real que de cuenta del impacto que ha provocado la situación de inseguridad, así lo reconoció Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico en el estado.

“Muchos de los empresarios viven de su negocio, entonces los cierran unas semanas y los vuelven a abrir, porque dependen económicamente de el, entonces es complejo tener esa medición, pero se va a reflejar con los datos finales del año a través de la cuestión económica”

Recientemente el municipio de Salamanca logró la graduación de 30 cadetes que ahora conforman la policía municipal de Salamanca, siendo este municipio el primero que formó una corporación local luego de que el Mando Único se encargara de la seguridad.

En este ayuntamiento este esquema de seguridad estuvo desde el 2017 y según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que del periodo 2017 a septiembre del 2019 se han registrado en Salamanca 573 homicidios dolosos.

