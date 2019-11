Panquecitos y una tarde de bohemia para Sor Juana

México .— Junto con un grupo de colegas, amigas y pares en el quehacer literario, la poeta Roxana Elvridge–Thomas (Ciudad de México, 1964) quiso ofrecer hoy un regalo de cumpleaños a Sor Juana Inés de la Cruz, nacida el 12 de noviembre de 1651 en Nepantla, dentro de lo que hoy es el Estado de México

“Siempre hay que recordarla y llevar no sólo el mensaje que mucha gente pregona en el sentido de que ella nos reivindica a las mujeres. Porque muchas personas hablan de Sor Juana como la reivindicadora del género femenino, y sin embargo, no se han acercado a su obra, no la conocen, y por lo mismo la tienen como un simple símbolo.

“Lo importante es regresar a su obra y ver, a través de su corpus literario, lo grande que es como poeta y como dramaturga. Mucha gente se queda con la imagen de Sor Juana, más que con la obra de Sor Juana; como con Don Quijote de la Mancha, novela de Miguel de Cervantes Saavedra: todos conocen su imagen y pocos lo han leído”, manifestó.

De acuerdo con la experta, para poder acercarse a la famosa poeta y monja jerónima, reposa en sus romances, sonetos y liras que hablan del amor desde perspectivas interesantes. “Son temas y puntos de vista actuales que se insertan en la circunstancia a la que se enfrenta cualquier chica o chico de hoy. Sor Juana siempre es vigente”, dijo.

Roxana Elvridge-Thomas, la máxima conocedora de la obra de Octavio Paz y Sorjuanista consumada a la vez, ideó el espectáculo que reúne poesía, dramaturgia, teatro y música, “De amorosos tormentos”, una lectura dramatizada en la que las participantes se peinan, arreglan y visten a la usanza de los años de la también llamada “Décima Musa”.

“Propuse a las poetas Aura María Vidales, Lucía Rivadeneyra, Marlene Villatoro, Lizbeth Padilla, Kary Cerda, Carmen Nozal, Eurídice Román de Dios, María Vázquez Valdés y Juana María Naranjo Zárate, quienes al igual que yo conocen y admiran la obra de Sor Juana, dar vida a un espectáculo literario”, agregó en entrevista con Notimex.

Un recital a varias voces

El recital a varias voces fue tomando forma, y armó el programa con poemas de amor que se suceden uno tras otro, entre numerosos sonetos, romances y liras, encadenados en una idea orgánica que va desde poemas de amor suave, irónico, hasta poemas muy intensos que han dado fama mundial a la autora.

“Lo que deseamos es mostrar al gran público, sobre todo al joven, estos textos de Sor Juana. Los que más fácilmente pueden conectar con ese sector del público son los amorosos, los apasionados. Esa es una buena puerta de entrada al universo de Sor Juana Inés de la Cruz, por la que las nuevas generaciones pueden acceder a una poética única”, mencionó.

Poco antes de presentar el concierto vocal la noche de ayer en el Palacio de Bellas Artes, explicó que son textos divididos a varias voces que se van elevando a través de la palabra de las poetas, y afirmó tener una razón de peso para recordar a Sor Juana, no sólo en su cumpleaños, como hoy, sino todo el año de manera permanentemente.

En el escenario de la Sala Manuel M. Ponce del palacio de mármol, más que intentar lucir ellas como hermosas damas virreinales con sus atuendos elegantes, vistosos y de fina hechura, las poetas contemporáneas se esforzaron por hacer lucir la obra de Sor Juana.

“Después de ‘De amorosos tormentos’, podría montar otro recital a partir de textos sobre la muerte o de reflexión, o incluso montar ‘Los empeños de una casa’, una de las obras dramáticas más celebradas de Sor Juana Inés de la Cruz, la cual fue estrenada el 4 de octubre de 1683 cuando nació el primer hijo del Virrey Conde de Paredes”, adelantó.

Para Roxana Elvridge-Thomas, Sor Juana es una mujer excepcional, “por eso, de ella hay que aprender la inteligencia, el deseo de conocimiento, la sensibilidad y el talento que tuvo. En su cumpleaños le diría: ‘felicidades Juana’, le obsequiaría unos panquecitos que a ella le encantaban, y le organizaría una tarde de bohemia”.

NTX