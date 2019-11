‘A pesar de todo lo malo, ¡todo va a estar bien!’: Yordi Rosado

México.-Yordi Rosado es licenciado en Comunicación por la Universidad Intercontinental. Ha sido conductor y productor de programas de radio y televisión con audiencias en México, Centroamérica y Estados Unidos. Fue productor y conductor del célebre programa Otro rollo. Con su estilo único ofrece pláticas y conferencias en todo México sobre superación personal, sexo,

autoestima, drogas y otros temas de interés para los jóvenes. Es coautor, con Gaby Vargas, de Quiúbole con… para mujeres y hombres, y de los best seller Renuncio: tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer y S. O. S. Adolescentes fuera de control en la era digital.

Eso indica la ficha de se editorial, pero ¿quién es Yordi Galo Rosado Álvarez? Lo explica él mismo, en entrevista para Excélsior digital.

–Tssss hay que buena pregunta, pues soy una persona como cualquier otra, que nació con papá y mamá, con problemas familiares, dicen que las familias disfuncionales y las que no lo saben que lo son, jajaja la mía era muy disfuncional con complicaciones pero al mismo tiempo con unos grandes padres, una persona que le gusta trabajar mucho, que ha vivido también cosas muy difíciles y que también ha tenido grandes oportunidades y grandes momentos y soy una persona abierta , sincera que me gusta platicar con la gente, que me gusta compartir las cosas difíciles que he vivido para también poder escuchar a la otra persona y para poder estar bien con él, para poder conectar con las otras personas, me gusta ser divertido, a veces soy enojón, también a veces soy un poco irritable y pues literal soy un poco como me han conocido en la tele esa es mi forma de ser, y en radio también me pueden escuchar muy auténticamente, porque tengo más tiempo, igual me pueden encontrar un día divertido y otro día enojado por alguna situación, y yo creo que soy una persona trabajadora, con muchos sueños, uno de mis sueños siempre fue ser papá, gracias a Dios lo soy y ahora estoy trabajando fuertemente a mis 48 años en aprender de los errores que he tenido y disfrutar más la vida, en sí trabajar pero disfrutarme más a mí, a mis amigos, en acercarme más a mis amigos ya que por tanto trabajo te aleja de tanta gente valiosa y el darme cuenta que de repente antes tendía a obtener varias cosas y de disfrutar de la vida y a veces las obtienes con otros buenos amigos, con el trabajo y no te queda tiempo de disfrutar de la vida, estoy como reacomodando mi vida para poder disfrutar más a la gente linda, a la gente querida y a mí mismo.

¿Qué significa para ti ¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo?

Este es un libro muy importante para mí, porque de entrada es un libro en donde he quizá he platicado las cosas más fuertes de mi vida, nunca me había abierto así, la mayoría de mis libros eran más que una situación personal eran mucha documentación, este libro tiene dos cosas, tiene anécdotas personales muy fuertes que inclusive había gente cercana , amigos, inclusive familiares que no sabían de mi vida y al mismo tiempo muy documentado con mucha información, entrevisté a muchos terapeutas, sicólogos, líderes de opinión, couches de vida, líderes espirituales, para que no solamente fueran anécdotas mías, sino que hay anécdotas mias, anécdotas de otras personas, de gente famosa, de gente muy conocida y alrededor de todo esto muchas estrategias, información, tácticas, herramientas de cómo salir adelante. Por eso este libro es muy importante porque es muy personal, también es mi primer libro para todo el público, mis libros anteriores tenían que ver con adolescentes, luego para padres para adolescentes y este es para todo el mundo, es un libro de empoderamiento, para buscar tu verdadero potencial, para darte cuenta que puedes lograr cualquier cosa que tú te propongas, para que te des cuenta que tú, que tú eres suficiente para hacer todo lo que quieres ser, para perdonarte de esa vida perfecta que querías tener y que quizá aún no tienes , pero darte cuenta de todo lo que sí tienes y todo lo que puedes tener, porque de repente somos muy duros con nosotros y lo que le quiero decir a la gente también en este libro es tú con lo bueno y con lo malo es lo que eres y es suficiente realmente para poder conseguir todo, lo que pasa es que a veces nos quedamos solamente en nuestros defectos y no en todas las cualidades que tenemos, porque todos absolutamente todos tenemos muchas cualidades; hay partes muy interesantes, en el libro hablo de autoestima, como mejorar tu autoestima, hablo de actitud, cómo cambiar tu actitud, hablo de salir adelante, hablo de equivocarnos, hablo de los momentos difíciles de la vida, por ejemplo todos hemos tenido crisis, todos hemos tenido momentos complicados y por ejemplo las crisis son verdaderamente una gran oportunidad para hacer algo que jamás hubieras hecho por tu propio pie y a veces la vida te está poniendo la oportunidad de crecer, de hacerlo mejor, de hacerlo bien, hasta cuando te corren cuatro veces de un trabajo, quizá la vida te está diciendo, es que tú eres tan chingón que lo puedes hacer tú solo, tú puedes tener tu propio negocio, pero a veces nos cuesta trabajo, por eso las crisis, a veces te sientes tan perdido, que haces cosas o que tienes que hacer cosas que nunca hubieras hecho tú, por eso hablo de eso, hablo de los sueños, hablo de conseguir las cosas, la verdad es un libro muy especial.

¿O sea que sí consideras que “¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo”, sea el libro más personal escrito por ti?

Sí definitivamente nunca había escrito un libro tan personal, yo nunca he sido de hacer autobiografías, luego dicen Yordi por que no haces una autobiografía , se me hace como a mi edad, la verdad ni sienta que yo deba de hacer una autobiografía , sin embargo aquí hubo cosas muy interesantes porque es un libro de empoderamiento para encontrarte a ti mismo y para encontrar tu potencial, pero al mismo tiempo conté cosas muy fuertes de mí vida para poder ir ejemplificando, en este libro van a encontrar, no sé por ejemplo, el primer tema que ya tuviste oportunidad de leer que es un tema muy fuerte, de una situación que me pasó con mi papá y con mi familia y con unos momentos muy duros, que fue mi infierno en algún momento y por otro lado hay un tema que se llama “la sombra de Adal”, que mucha gente me ha preguntado durante años, el asunto de otro rollo, el asunto de la relación de Adal y mía, por otro lado hay un tema muy fuerte que se llama “Divorciarte y volverte a casar…¡Con la misma mujer! Y no saber a dónde vas hoy. Cuando yo estaba escribiendo esa parte del libro estaba separándome por segunda vez, era un momento muy difícil para mí, pero yo soy de la idea , que si tú no te sinceras no hay manera de comunicar las cosas, o sea si tú escribes un libro guardando las apariencias, entonces nunca vas a conectar con la gente, porque todos tenemos problemas, todos tenemos momentos difíciles, yo siempre he dicho que la única diferencia , porque luego la gente te ve en la tele , te ve en los medios y piensan que tu vida es perfecta, porque normalmente nos están viendo arreglados y peinados, por ejemplo yo no me visto así todos los días, o sea yo me visto así para una entrevista , pero la única diferencia entre una persona que no trabaja en esto y yo , es que yo trabajo enfrente de una cámara, pero en lo demás somos exactamente iguales y todos tenemos miles de broncas, entonces yo decidí hacer mi libro más honesto para conectar con la gente para realmente podernos ayudar entre todos, para que luego leas las estrategias, leas las mecánicas, leas las tácticas que investigué y que trabajé y que documenté y que a todos nos funcionan, pero no podemos mejorar si no partimos de ser sinceros, si yo he tenido muchas broncas en esto o sí a mí me ha ido mal, en las anécdotas que puse, puse algunas en donde me ha ido muy bien y donde te voy a tratar de compartir como logré sacar adelante alguna situación muy complicada y otras en donde me fue muy mal y que nunca lo logré, porque esa es la vida, la vida no es toda de broches de oro, la vida es así y si aprendes a disfrutarla y si aprendes a vivirla y si aprendes a llevarla puedes ser mucho más feliz de lo que te imaginas y hay mucha gente muy feliz a los cuales todos tenemos mucho que aprenderles.

¿Cuánto tiempo te llevó sacarlo a la luz?

Éste libro fue complicado porque te dije que estaba yo pasando por partes emocionales complicadas de mi vida, entonces fue un libro de los que más trabajo me ha costado, pero fueron dos años de investigación, dos años que voy con los terapeutas, con los sicólogos, porque además hay muchos sicólogos que están fuera de la ciudad de México, hay gente que está en Argentina, hay gente que está en España, entonces hay que viajar y de repente te dan dos días de su vida, entonces dices es ahorita, yo llego a entrevistarlos, a platicar, al final yo soy un comunicador, entonces la idea es tratar de buscar la información y hay gente aquí en México que te da la oportunidad de escucharlos, de platicar con ellos, de darte información; me tardé dos años en la investigación, son dos años de trabajar todos los días, son dos años de ir buscando la información y después nueve meses para escribirlo, entonces prácticamente son tres años de trabajo entre cada libro. Este es mi sexto libro y llevo como diez y nueve años escribiendo, entonces si te fijas, ya es una constante, cada tres años, es como mi proceso que ya me conozco para escribir un libro.

¿A qué atribuyes que tus libros se han convertido en longseller con más de 2.5 millones de ejemplares ya vendidos y obviamente con gente que los ha leído?

Yo creo que hay varias cosas que han ayudado a que estos libros se vendan, una definitivamente el ser una figura pública, sería una mentira decir que no ayuda, claro que ser una figura pública ayuda a que la gente lo conozca, ayuda a que hoy me des la oportunidad de darme esta entrevista, ayuda a que más gente te ubique, pero eso es solamente el quicof, la patada de arranque, porque ya después depende de si a la gente le gusta el libro o no, porque si un libro es malo nadie lo va a comprar o recomendar, nadie lo va a leer o sea no vas a pasar de la página cinco. Creo que lo siguiente que me ha ayudado a que los libros se vuelvan longseller y que afortunadamente le haya ido bien es que hay una fórmula que yo he hecho en todos mis libros, tres cosas: 1.-ser muy sincero, 2.- Buscar realmente lo que el público quiere saber, o sea yo cuando escribo un libro no me baso en lo que yo como autor creo que quiere saber la gente, yo voy hago un focu group con quinientos papás y quinientos chavos y les digo qué quieres saber, qué te preocupa, qué te da miedo, qué no puedes, qué te sobrepasa, qué te rebasa, entonces una vez que tengo eso, tengo la esencia de qué quiere la gente saber real del libro, no lo que yo pretenda que quieran saber y después de eso, me documento muchísimo, entonces no es solamente lo que yo piense de mi si no es lo que yo crea, si no es expertos, sicólogos y no nací siendo un escritor pero sí creo que tengo nato el preguntar y ser un comunicador, entonces cuando me siento con un experto lo exprimo al cien y le pregunto por un lado y por el otro y por el otro para poderlo poner en el libro y creo que la última parte que ayuda a que los libros les vaya bien es que trato ahora de traducirlo todo a que sea fácil de entender, hay gente muy preparada, terapeutas, híjole, gentes, eminencias que son unos genios y que tienen información valiosísima que puede cambiar nuestra vida, pero a veces nos cuenta trabajo o a mí me cuesta trabajo entenderlos, entonces trato de entenderlos, de estudiarlos y luego lo traduzco y trato de poner sus palabras, su información de una manera muy sencilla, muy amigable y muy práctica, por eso siempre al final de mis libros tengo la lista de todos los expertos que me ayudaron, porque siempre les digo gracias, -es una forma de hacerlos parte de tu libro- claro, porque además ellos son también autores de este libro, porque ellos me dieron mucha información, me la compartieron y yo le pongo “gracias a todos los expertos que me hicieron el favor de compartirme sus conocimientos, información, entusiasmo, experiencia y tiempo para hacer posible este libro que tiene el objetivo de ayudar a muchas personas. A título personal y de cada uno de los lectores, les agradezco infinitamente su generosidad” y ahí va el nombre de cada uno y mucha gente de la que entrevisto para poder hacer un libro porque yo en cada libro aprendo muchísimo, yo siempre digo que soy el primer lector de mis libros, porque voy aprendiendo muchas cosas y eso es lo que hace un autor, un autor que hace un libro de información, porque hay dos tipos, hay gente que hace literatura hay gente que hace novela y habemos gente que hacemos libros de ayuda, libros de información, que luego a mucha gente le da pena decir, yo estoy leyendo un libro de autoayuda, es información que necesitamos tener y hay gente a la que nos viene muy bien. Y yo soy uno de ellos.

Después de ser conductor, productor, locutor, ¿cómo descubriste tu lado de escritor, autor de libros para adolescentes y sus padres?

Fíjate, -es una muy buena pregunta- yo daba conferencias para adolescentes y un día leí un libro de Gaby Vargas que se llama “La imagen del éxito”, que me gusta mucho y yo conocí a Gaby, Gaby es mamá de uno de mis mejores amigos, entonces yo leí el libro, me gustó mucho y me encontré a Gaby en el Gimnasio y me acerqué con Gaby, y le dije Gaby tu libro está padrísimo, ¡felicidades! y tiene muchas cosas que le funcionarían a los jóvenes, y mira esta parte y esta parte y esta parte le gustaría a los jóvenes y dije y porque no escribes tú que hablas –en ese momento hablaba mucho de imagen- porque no escribes tal cosa con los jóvenes, qué hace un joven si esto, qué hace un joven que si lo otro, le puse como varios ejemplos y volteó y me dijo –pues porque yo no soy experta en adolescentes, pero tú sí- entonces me dijo porque no lo escribimos juntos. Entonces ella fue la primera persona que se le ocurrió la idea, yo le decía escribe un libro para adolescentes y ella me dijo pues tú eres el experto en adolescentes, mejor escribámoslo juntos y dije pues es una gran oportunidad porque en ese momento Gaby ya llevaba seis libros, ya era una escritora muy exitosa y entonces le dije que me encantaría y ahí empezamos. Yo me fui a mi casa, escribí unos índices y como a los tres días le llegué con dos índices como de ciento noventa temas o no me acuerdo cuantos, pero muchos, más de cien temas, ciento y cacho y entonces me dijo, cómo, va en serio y dije pues claro, no me dijiste, me dijo sí por supuesto, órale pues va y empezamos a escribir y bueno aprendí cómo escribir, ella me enseñó literalmente el oficio y yo le metí todas mis cosas y mi forma de ser, un poco distinta a los libros, hicimos un gran equipo y esos fueron mis primeros dos libros el “Quiúbole para hombres” y el “Quiubole para mujeres” que son libros para adolescentes, que hoy los seguimos editando, los seguimos reditando y Gaby y yo los seguimos actualizando y entonces pues así fue como empecé a escribir y me encantó y es difícil pero de la mano de una persona que tiene tanta experiencia y tan perfeccionista, aprendí a hacerlo. Escribimos dos libros juntos y ya mis siguientes cuatro libros ya han sido en solitario.

¿Cómo te redescubres como persona a partir de saber que serás leído por miles de personas?

Fíjate que a pesar de que tiene muchas cosas íntimas este libro –qué buena pregunta- creo que más que redescubrirme, porque siempre he sabido muy bien, siempre me he conocido y me ubico bien quién soy yo, creo que más bien me siento muy feliz, muy muy feliz de que momentos difíciles de mi vida puedan ayudar a que otros salgan adelante y se sientan mejor, el simple hecho de que lean y digan, ah pues no estoy solo, ah pues a este wey también le ha ido de la fregada en algunas cosas, ah, esto me hace sentir muy feliz. Te voy a contar algo que creo es un poco de la esencia de lo que hago, a mí en lo personal, va a sonar un poquito pretensioso, y por eso estoy tratando de saber cómo decirlo, a mi siempre me ha encantado ayudar a otra persona, o sea cuando alguien me cuenta un problema, amo darle mi experiencia, amo darle mi punto de vista, amo si me dicen es que me corrieron de mi casa, me encanta decirle pues si quieres vente acá a la mía o te ayudo a hacer la mudanza y esto no es algo de presunción, no, esa es mi esencia, así he sido siempre, entonces el que ahora pueda ponerlo en un libro y que a pesar de que quiero conocer a alguien, que el libro le llegue a la mano y le funcione y que luego de repente para mí es como multiplicar lo que más disfrutas en la vida. A mi hay dos cosas que me encantan, una es me gusta platicar, soy muy platicador, me gusta platicar con la gente, me encanta conocer gente nueva y me gusta mucho poder ayudar, no soy de los que dicen es que me fui a la Sierra Tarahumara y me quedé, la verdad que eso no es algo que hago, digo lo he podido hacer en otras ocasiones, pero lo que es mi esencia es poder platicar con la gente, con quien sea, si me encuentro con una señora en la calle y me dice es que yo tengo un problema con mi hijo, me encanta quedarme con ella platicando o una reunión alguien me platica es que mi pareja, yo por eso cuando llego a las reuniones y de repente veo a seis hombres platicando de béisbol o de coches me da flojera, pero yo me siento en una mesa donde está un cuate tronado porque lo termino su pareja o están unas chavas platicando de un tema y todas felices que por los niños, ahí yo me engancho, esa es mi esencia, entonces los libros me ayudan a poder hacer eso a un nivel exponencial porque no puedo estar platicando con cada persona pero con un libro sí. Y eso es algo fantástico.

¿Qué piensas cuando te despiertas, te miras al espejo, a quién ves, a quién refleja ese espejo?

-qué buena pregunta- Estoy en un momento de mi vida que tengo que verme más al espejo, estoy en un momento de mi vida donde tengo que aprender más de quién soy, de disfrutar quién soy y de trabajar por quien quiero ser, porque en medio he tenido baches y sí me cuesta trabajo verme al espejo, a veces me lleno de mucho trabajo y las personas que somos extrovertidas y sociables como soy yo, a veces nos tapamos un poco quienes verdaderamente somos o qué necesidades internas tenemos, entonces sí me tengo que ver más al espejo, sí tengo que trabajar también en algunos puntos, dicen que lo que más le rehúyes es lo que más tienes que trabajar, porque es lo que más te duele y en ese momento estoy, he logrado varias cosas que me siento muy satisfecho de ellas, pero también hay algunas que les estoy dando la vuelta constantemente y que tengo que enfrentarme, entonces para serte sincero, cuando me veo, me peino y corro porque tengo muchas cosas y me es muy conveniente para no verme, pero sí tengo tres o cuatro áreas de oportunidad muy importantes ahorita que me duelen y que tengo que enfrentarme, voy a cambiar el pero por el puedo, en esas estoy.

Si en un ejercicio cinematográfico pudieras visitar a tú yo niño, ¿qué le dirías?, ¿qué consejo le darías a ese Yordi?

-Híjole, qué buenas preguntas- Pues exactamente es lo que estoy trabajando, mi yo interior, mi yo niño, ese es el que tengo que trabajar fuerte en el espejo, le diría “mira Yordito, porque así me decían todos, le diría no pasa nada, todo va estar bien, le diría no estás solo, le diría nadie te deja porque estás contigo y le diría ya hay un Yordi mayor que te va a cuidar, que va a estar pendiente de ti, le diría ya no tienes que intentar ser papá de los demás, te voy a dar chance de ser niño porque ya tienes un hermano mayor que tampoco es tu papá pero que si te va a cuidar, ya no tienes que preocuparte por controlar tantas cosas, porque ya puedes ser niño y dejarte ir, ahora hay alguien mayor que te va a cuidar y ese soy yo y todo va a estar bien, porque te quiero decir que vengo de cuarenta años más adelante, que vengo del futuro y que te tengo buenas noticias, ¡todo va a estar bien, a pesar de todo lo mal, todo va a estar bien!

¡Redes sociales en dónde te podamos encontrar Yordi, en dónde te podamos dar seguimiento a tus libros, a tu vida, a tu historia?

En Instagran Yordi Rosado Oficial

En Face Yordi Rosado

Twiter Yordi Rosado

Tengo un canal de youtube que me encantaría que sigan, la verdad está muy padre, subo muchas entrevistas, momentos especiales, fragmentos especiales que hago para mi canal, que es también Yordi Rosado, le dan suscribirse, le activan la ventanita y la gente que no sepa qué es un canal de youtube, pues es un canal gratuito en dónde te mando mucho material especial para que tú lo veas y te avisa en tu teléfono, o en tu tableta , o en tu compu cuando subí el video y si tú quieres lo ves y si no lo quieres no lo ves, pero creo que les puede gustar mucho, está muy entretenido.

Algo más que nos quieras compartir Yordi que creas que deba de estar en esta entrevista

Pues nada más que estoy seguro que les puede ayudar, estoy seguro que puedes ser mucho más de lo que hoy en día tienes o eres y que recuerdes que uno no se mide por sus logros, se mide por lo que supera y estoy seguro que todos superamos muchas cosas y que puedes superar muchas más y que puedes conseguir cosas fantásticas y que puedes realizarte. Este libro es para que te realices no solo en el aspecto laboral, también en asunto personal, en el asunto de pareja, en muchos aspectos y que ya está a la venta en todos lados, está a la venta en todas las librerías de México, en toda la República Mexicana, igual lo pueden encontrar en un Sanborns, que en un Gandhi, que en un Porrúa, que en fin y por supuesto que en tiendas departamentales también está y para la gente que está fuera de México que seguramente nos ve mucha gente fuera de México lo pueden pedir por Amazone, por Amazone llega de volada y hay el libro físico y hay ebook para la gente que le gusta leer en sus tabletas y hay audiolibro y es la primera vez que yo narro todo mi audiolibro, entonces está muy padre y te lo echas de volada y es una gran forma de escuchar un libro y además es más barato, entonces es buena opción y ayudamos al planeta.

Excelsior