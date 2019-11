Premia IMSS la competitividad de las Delegaciones Estatales

México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), maestro Zoé Robledo, entregó el Premio IMSS de Competitividad 2019 a 52 unidad médicas, sociales y administrativas del país, que se destacaron por su desempeño operativo, el uso eficiente de los recursos y el compromiso de brindar servicios de calidad y calidez a los derechohabientes.

Durante el evento que se llevó a cabo en el Teatro Juan Moisés Calleja, el titular del Seguro Social exhortó a los asistentes replantearse el tema de la competitividad, que durante muchos años fue sinónimo de vencer al otro, ganarle a los demás y representó una idea individualista, sin embargo, “este premio es todo lo contario tiene un sentido y un sabor de colectividad”, expresó.

En este sentido, Zoé Robledo, subrayó que estos eventos generan una extraordinaria espiral de confianza que al final de cuentas tiene un impacto directo en los derechohabientes, quienes diariamente dan a médicos, enfermeras y personal administrativo el privilegio de atenderlos en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Aseguró que el valor más grande de estos premios a la competitividad, es “dejarnos de esa idea egoísta para abrazarnos todos alrededor de nuestra generosa, querida y fuerte águila del Seguro Social”.

Ante los galardonados y evaluadores, el director de Administración, José Antonio Olivares Godínez, celebró la conmemoración de 20 años de este certamen, que representa el compromiso incansable de las y los colabores que pertenecen a la gran familia IMSS.

Felicitó a los acreedores del Premio a la Competitividad 2019 e invitó a seguir el ejemplo y la tenacidad de quienes han sido distinguidos por este galardón en repetidas ocasiones.

A continuación se enlistan las Unidades Médicas, Sociales y Administrativas Ganadoras:

Delegación Nuevo León.

UMAE Hospital de Especialidades No. 25 del Centro Médico Nacional del Noreste.

Dr. José María Sepúlveda Núñez.

Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 6, San Nicolás de los Garza.

Dr. Carlos Alejandro Delgado Cortez.

Unidad de Medicina Familiar No. 38, Monterrey.

Dr. Benjamín Ávila Alanis.

Unidad de Medicina Familiar No. 26, Monterrey.

Dra. Cynthia Yohseida Cárdenas Urquizo.

Unidad de Medicina Familiar No. 36, Monterrey.

Dr. Fabian Sánchez Mendoza.

Delegación Estado de México Oriente.

UMF con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 180, Valle de Chalco Solidaridad.

Mtra. María Luisa Soriano Rodríguez.

Delegación Sur de la Ciudad de México.

Unidad de Medicina Familiar No. 1

Dra. Irma Angélica Aroche Reyes.

Hospital General Regional No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”.

Dr. Arturo Hernández Paniagua

Delegación Puebla.

UMF No. 02, en Puebla.

Dr. José Humberto Contreras Domínguez.

UMF No. 06, en Puebla

Dr. José David López Borbolla.

UMF No. 01, en Puebla

Dr. Jorge Pérez García.

Delegación Chihuahua.

Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 16, en Cuauhtémoc.

Dra. María Gabriela Batres Chaires.

Delegación Jalisco.

UMAE, Hospital de Especialidades “Lic. Ignacio García Téllez” del Centro Médico Nacional de Occidente.

Dr. Hugo Ricardo Hernández García.

Delegación Tamaulipas.

UMF No. 67, en Ciudad Victoria.

Dra. Iris Elizama Requena Lara.

Delegación Estado de México Poniente.

UMF No. 250 “La Magdalena”, en Toluca.

Dra. Hortensia Verenice Solórzano Solórzano.

Delegación Sonora.

UMF con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 68, en Hermosillo.

Dra. Marcela Ocaña López.

Delegación Guanajuato.

UMF No. 57 en Irapuato.

Dr. Diego Moran Ramírez.

Delegación Campeche.

UMF No. 13 en Campeche.

Dra. Rubí Durán Reyes.

Unidad Social Ganadora:

Delegación Nuevo León.

Guardería Ordinaria G-0005, en Monterrey.

Lic. Alondra Alina Torres García.

Unidades Administrativas Ganadoras:

Delegación Yucatán.

Subdelegación Mérida Norte.

C.P. Nora Liliana Guadiana Urias.

Delegación Nuevo León.

Centro de Investigación Educativa y Formación Docente, en Monterrey

Mtro. Héctor Alejandro García Valdéz.

Delegación Sur de la Ciudad de México.

Escuela de Enfermería Siglo XXI.

Mtra. Ana Bertha Patiño Baez.

Subdelegación 6 Piedad Narvarte.

Lic. José Pedro García Ramírez.

Delegación Norte de la Ciudad de México.

Almacén Delegacional.

Lic. Raymundo Sierra Rosiles.

Delegación Baja California.

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, en Baja California.

Lic. Luis Ángel Sáenz Figueroa.

DISTINTIVO ÁGUILA ORO

Unidades Médicas Ganadoras:

Delegación Estado de México Oriente

UMF No. 195, en Chalco

Dr. Sergio Velázquez Rebollo.

Delegación Guanajuato.

Unidad Médica de Atención Ambulatoria No 55, en León.

Lic. José Antonio Vázquez Moreno.

Delegación Tamaulipas.

UMF No. 40, Reynosa.

Dr. Francisco Emmanuel Díaz Cisneros.

Unidades Administrativas.

Delegación Sonora.

Escuela de Enfermería en Hermosillo.

Lic. Ivonne Selene Torres Téllez.

Delegación Hidalgo.

Subdelegación Pachuca.

Lic. Jorge Andrade Lechuga.

Delegación Nuevo León.

Escuela de Enfermería en Monterrey.

Mtra. Alma Sofía Solís Gámez.

Delegación Norte de la Ciudad de México.

Subdelegación 3 Polanco.

C.P. Artemio Reyes Álvarez.

Delegación Morelos.

Subdelegación Cuernavaca.

Lic. Virgilio de Jesús Carrizosa Plata

Delegación Tabasco.

Subdelegación Cárdenas.

Lic. Julio César García Jiménez.

Delegación Quintana Roo.

Almacén Delegacional, en Chetumal.

Lic. José Andrés Martínez Aguilar.

Delegación Sur de la Ciudad de México.

Subdelegación 9 “Santa Anita”.

Lic. Guillermo Toral Flores.

ÁGUILA TRIPLE ORO.

Unidades Médicas.

Delegación Nuevo León.

Unidad de Medicina Familiar No. 27, en Guadalupe.

Dra. Leticia Anie Jaqueline Verastegui Montes de Oca.

Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 65, en Santo Domingo.

Dra. Rosalinda Rojas Zepeda.

Unidad de Medicina familiar No. 28, en Monterrey.

Dr. Berna Barrera Oliveros.

Delegación Coahuila.

UMAE, Hospital de Especialidades No. 71, en Torreón.

Dra. Ana Iracema Ramos Sánchez.

Delegación Sonora.

Unidad de Medicina Familiar No. 37, en Hermosillo.

Dra. Alejandra Torres Campa.

Delegación Sinaloa.

Hospital Rural del Programa IMSS Bienestar No. 16, en Villa Unión.

Dr. Hilario Ismael Rubio Benítez.

Unidades Administrativas

Delegación Aguascalientes.

Subdelegación Aguascalientes Sur.

Ing. Jassiel Noé Márquez Padilla.

Delegación Estado de México Poniente.

Subdelegación Naucalpan

Lic. María Ileana Orozco Paulín.

Delegación Baja California.

Escuela de Enfermería Tijuana.

Mtro. Abdón Montoya Ponce.

ÁGUILA DOBLE ORO.

Unidades Médicas.

Delegación Nuevo León.

Unidad de Medicina Familiar No. 30, en Pino.

Dr. Víctor Arturo García Morales.

Unidad de Medicina Familiar No. 31, en San Nicolás de los Garza.

Mtro. Gerardo Ramírez Sandoval.

Delegación Tamaulipas.

Unidad de Medicina Familiar No. 79, en Matamoros.

Dr. Isaac López González.

Unidad de Medicina Familiar No. 33, en Reynosa.

Dra. Araceli Magdalena García Hernández.

Unidades Sociales.

Delegación Puebla.

Centro Vacacional “Atlixco- Metepec”

Mtro. Sergio Arturo Farías Gutiérrez.

Delegación Nuevo León.

Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar No. 3, en Guadalupe

Lic. Aydalily Olivares Rios.

Unidades Administrativas.

Delegación Estado de México Poniente.

Subdelegación Toluca.

Química Marisol López Nieto.

En el marco de la 110 Asamblea General Ordinaria, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, distinguió con el Premio IMSS Competitividad 2019 a las siguientes delegaciones:

Distintivo Águila Platino

UMAE Hospital de Cardiología número 34, Centro Médico Nacional del Noroeste.

Dra. Beatriz Maldonado Almaraz.

Distintivo Águila Triple Oro

Hospital Rural del Programa IMSS-Bienestar Ixtepec.

Dra. Rosalía Luis Cuevas.

Distintivo Águila Doble Oro

Guardería G-0035 Sevilla, delegación Norte de la Ciudad de México.

Lic. Dalila Carrillo Evaristo.

Distintivo Águila Doble Platino

Subdelegación Aguscalientes Norte.

Mtro. Jorge Carreón de la Torre.

Con información del IMSS