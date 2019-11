Última etapa de modernización del T-MEC: Eugenio Salinas (2 de 2)

Sofía Salinas.

“En el área textil también ahí hubo que adecuar algunas oportunidades”, comentó Eugenio Salinas, Coordinador general del Cuarto de Junto del sector privado en Tratados de Libre Comercio, en el Foro de la Excelencia de ANCE.

Acerca de las negociaciones del T-MEC, Eugenio Salinas, detalló:

“La industria textil es muy compleja, hubo que adecuar algunos términos técnicos, sobre todo en insumos, es muy fácil decir la prenda desde el hilo en adelante, pero el forro no lo hacemos acá, en todo eso el T-MEC está dando oportunidades para que sigamos siendo sobre todo competitivos.

Son a veces cosas técnicas en las oportunidades, el comercio transfronterizo, servicios.

Les tocó también a ustedes, a los que veo por ahí, de COECE, de Cuartos de Junto, de hace 25 años, Rafa Nava recordarás eran propiamente sector agropecuario y sector industrial manufacturero.

En este Cuarto de Junto teníamos amigos de ANFAD, colegas de CONCANACO, de COPARMEX, por su área internacional, y fue muy incluyente, tuvo mucho énfasis de colegas de CONCANACO en todo lo de servicios transfronterizos y las oportunidades que no estaban abiertas.

En la parte de aduanas esperemos se faciliten muchos de los cruces, en carreteras, llegas a la frontera y hay tantas filas porque faltan carriles, porque falta tecnología, y todo esto es la idea, para que se facilite.

Lo poco que ha avanzado la OMC, el único acuerdo al que se llegó hace un par de años allá en Buenos Aires, recuerdo Rafa, que se firmó, fue el de facilitación del comercio.

Hay que ponerlo en práctica, es indispensable para la eficiencia, en nuestro caso, de todo el movimiento transfronterizo.

¿Dónde estamos? Yo veo cómo se han estado moviendo las cosas.

En Estados Unidos está pasando una cosa circunstancial, que como digo yo, estamos entre las patas de los caballos.

Ellos están, entre demócratas y republicanos, en una discusión por muchos temas y sobre todo tratando de llevar agua a su molino.

Entonces, aunque están de acuerdo una gran mayoría de los demócratas, quizá busquen lo menos que sea favorable a que los republicanos vayan a usar el tratado como bandera en una reelección, y es lo que se está jugando con el famoso impeachment y con otros temas.

Pero hay varios elementos, interesantes, complemento un poco, desde el sector privado.

Desde el principio de este año, una vez terminada la fase de negociación, ya tiene un año que firmamos en Buenos Aires, también se estableció una oficina de lo que podemos llamar de cabildeo, en Estados Unidos, con la idea de que sea permanente, que no se quede otra vez en ese piloto automático y que no nos demos cuenta, en Estados Unidos, cuando en determinada región, país, sector o industria, estén ellos recibiendo algo en contra del libre comercio y de la relación con México.

Para tratar de sacar esos asuntos ya hay una oficina formal, con gente del despacho IQOM de Herminio Blanco, Sergio Gómez Lora está en Washington, para estar justamente resolviendo los temas y enviarles una señal al Congreso, al propio Ejecutivo, dándole elementos para defender y buscar la promoción, no se diga con los propios gobernadores.

Cuando comenzamos a hacer este trabajo de identificar de qué Estados compramos, el vicepresidente de Pepsi no sabía que exportamos 95 por ciento de la fructuosa que producen, no la que consumimos nosotros, la que producen ellos.

Hubo necesidad de hacer una serie de visitas de empresarios mexicanos para ir a explicar a gobernadores, de Estados Unidos, lo que significaba el tratado para sus fronteras.

Y a lo que voy, es que esa labor es la que se está tratando de hacer ahora en Washington y, sobre todo, sabiendo y tenemos un análisis, de que el número de representantes es el requerido para que se apruebe.

Hay cuatro temas particulares, unas declaraciones del subsecretario Jesús Seade, que dijo públicamente que, por un lado, definitivamente es la cuestión de la reforma laboral, para nosotros y para México, es la reforma de mayo de este año la que cumple con ese Anexo 23 A, que no se me olvida lo sacaron a las 4 de la tarde de un domingo, en Washington, con las exigencias de transparencia, democratización de los sindicatos.

Estamos seguros de que se cumple con esa parte, sin embargo, hay un tema delicado de los sindicatos americanos, y otra vez tiene su fundamento en el otro tema importante, que es, cómo me aseguran que México tiene los recursos económicos, legales, ya no va a ver esas juntas, quién va a revisar los contratos.

Otro detalle importante, es que el mecanismo de solución de controversias en materia laboral no ha funcionado, y que realmente se haga lo que realmente se negoció.

En la solución de controversias, todos sabemos que si no hay transparencia, si no hay sanción, nadie cumple nada, podemos tener las mejores leyes, si no supiéramos que tenemos un juicio, nos pueden sancionar.

Eso es lo que están pidiendo. Pero el mecanismo de controversias es un mecanismo de arbitraje, que de alguna manera nos ponemos de acuerdo para escoger los árbitros, y esos árbitros son los que dirimen y se hace vinculante, es decir, se hace asequible a cumplir si hay una determinación de ese panel, si alguien ha estado vinculado en eso de prácticas ilegales de comercio, en ese ámbito han funcionado y se han dirimido las controversias.

Sin embargo, en otros temas, del medioambiente y en temas laborales, no ha funcionado.

Hay unas cláusulas que falta por aclarar, en el sentido de que es fácil interponer obstáculos para que no se forme un panel, o para pedir que determinado panelista se debe disculpar, etcétera. Es decir, al no formarse un panel no puede haber ese arbitraje, y es lo que nos están adelantando que es otro tema que tiene mucho que ver porque es un mecanismo de solución, que ahora sí aplica parejo a todos los capítulos del tratado, para cuestiones de inversión, de medio ambiente, laborales.

Hay otro tema que es, casi puedo usar la palabra inocuo para México, que es, ellos quitar un poco una camisa de fuerza para mover los años que puedan ellos determinar para sus patentes de productos biológicos o biotecnológicos.

A la fecha quedó en 10 años, en el T-MEC actual, en el TIPAC hay una fórmula igual, quedó a 10 años.

Hay una disposición de que esto se les explique bien, y vean una certeza de que lo vamos a poner en práctica y no solo lo vamos a poner en papel.

Han venido representantes y líderes sindicales, que yo les decía con optimismo que creo que esto se acabe de aclarar, y en los siguientes días tengamos una votación, cerca del día de acción de gracias, en la última semana de noviembre.

Con Canadá no vemos mucho problema por el hecho de que volvió a ganar Trudeau, nada más es la cuestión de tiempos, que entiendo es mucho más fácil que Trudeau lo presente a su parlamento y ya pueda pasar.

¿Qué pasará después?, como vemos no va a poder entrar en vigor el 1 de enero, porque son 90 días de que el último o tercer país lo ratifica para que pueda entrar en vigor.

La agenda de negociaciones sigue en México, hemos tenido una serie de negociaciones con la Secretaría de Economía, particularmente con la Subsecretaría a cargo de Luz María de la Mora, van a acomodar unas prioridades”, concluyó Eugenio Salinas Morales.

En el Foro de la Excelencia de ANCE, Asociación de Normalización y Certificación, estuvieron presentes Juan Manuel Rosales, presidente de Consejo, Rafael Nava, presidente Ejecutivo, Abel Hernández, director general, Jesús Ricardez, expresidente de ANCE, Maribel López, Directora Ejecutiva de EMA, Gerardo Hernández Garza, presidente de COMENOR, Enrique Octavio García, secretario general de CONCANACO, Hugo Gómez Sierra, presidente, Salvador Padilla, director general de CANAME, Pablo Moreno, presidente de FIDE, y Odón de Buen, director general de CONUEE, y muchos más integrantes de la industria.

