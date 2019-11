Advierte AMLO que no se aceptarán chantajes con el dinero del presupuesto

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se aceptarán extorsiones o chantajes para obtener dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Eso se terminó y aplica a todos, nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero. Así ya no, eso se terminó.

“Si no es justo y si no es legal, no hay dinero del presupuesto. Ya no es el tiempo de que se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra”, aseveró en conferencia de prensa.

Comentó prácticas del pasado.

“Hasta se decía: ‘por qué cuidas el presupuesto si el dinero no es tuyo! O Si no nos das, aquí nos quedamos. Pues ahí se quedan! Es también lo que está sucediendo en la Cámara (de Diputados), se quedaron acostumbrados a dinero del moche, a las partidas del moche”, dijo.

El mandatario aseguró que los campesinos están recibiendo recursos; quizá -dijo- los lideres no, pero ahora el apoyo es directo a los comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios.

Y eso, indicó, me lo aconsejaron los propios campesinos desde tiempo de campaña. Me decían ‘vamos a ganar, pero no nos vaya a mandar el dinero con los dirigentes’.

Dijo que va a respetar el derecho de manifestación, sin usar la fuerza, pero también hizo un llamado a la lucha pacífica, sin arriesgar a los manifestantes, como lo hacían -dijo- Ghandi o Mandela.

El asunto del presupuesto surgió cuando el mandatario exponía el proyecto de construcción del Tren Maya y los asuntos del Tren Toluca-Ciudad de México.

La Jornada / Fabiola Martínez