Autonomía, el reto de la CNDH

México.- Dependerá de Rosario Piedra Ibarra, garantizar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respondió la amiga de la nueva ombudsperson de México, la escritora Elena Poniatowska a El Heraldo de México.

En entrevista, la también periodista, dijo que el martes llegó a las 10:30 al Senado para acompañar a Piedra Ibarra y que después de tocar varias puertas, no la dejaron entrar, porque le informaron que no estaba permitido el acceso.

Poniatowska rehusó hablar del desconocimiento de Piedra sobre asesinatos de periodistas en México, pero dijo que confía en que la experiencia de la activista, primera mujer en titular la CNDH, contribuya al país.

Cuestionada sobre la pérdida de autonomía del organismo por la cercanía de la ombudsperson con el Presidente, así como por su militancia en Morena, señaló que “depende de ella, yo creo que ella tiene que ser una mujer muy recta… Finalmente la conducta que va a tener frente a acontecimientos políticos es lo importante”.

En tanto, Tatiana Clouthier (Morena) estimó que habría sido mejor que Piedra no tuviera filiación partidista, no obstante, dijo que no estaba negada jurídicamente a asumir el cargo. La ex coordinadora de campaña de López Obrador, aseveró que la titular de la comisión es mejor que sus antecesores, los cuales, dijo, tenían vínculos partidistas.

Adriana Dávila, del PAN, lamentó que la trayectoria de Piedra se haya manchado, tras haber sido una activista destacada, ya que no es autónoma ni será imparcial en sus decisiones, porque su mandato es decisión del Ejecutivo.

Al referirse al desconocimiento de la ombudsperson sobre los asesinatos de periodistas en la actual administración y la situación en materia de Derechos Humanos, consideró que ser víctima no te da derecho a ser victimario: “Su hermano donde esté, debe estar avergonzado de esa actitud, porque una persona que ha sido parte de un grupo de víctimas, se convirtió en victimaria de la democracia”.

Finalmente, Martha Tagle, de MC, indicó que la cercanía de Piedra con Presidente, no garantiza la autonomía de la CNDH.

El Heraldo de México / Sofía García