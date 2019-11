Lis Vega comparte atrevido video patinando en hilo dental

México.-Lis Vega se puso algo melancólica por volver a patinar en las calles de Cuba. Resulta que la exuberante bailarina de 42 años de edad, no pasa por un buen momento, luego de que su ex pareja Mauro Riveros le robara gran parte de su fortuna y la dejara con una gran deuda bancaria.

Es evidente que en redes sociales l bailarina hace todo lo posible para que sus fans la vean feliz, sin embargo en su último post la modelo presumió su espectacular figura desde su tierra natal. Ella aparece con un diminuto traje de baño, causando furor entre sus admiradores de Instagram.

Así mismo llamó la atención el melancólico mensaje que agregó al video:

“Desde el 1996 no patinaba en Cuba en la 5ta avenida, lo que bien se aprende jamás se olvida 23 años y me siento más VIVA Y CAPAZ, sin miedo todo se logra sin miedo” Lis Vega. Actriz

Lis responde a quienes la critican

Lis Vega ha estado en boca de todos desde que compartió en redes sociales una foto donde sus internautas aseguran que sus labios se ven demasiado prominentes; hay quienes mencionan que se operó toda la cara.