Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, dieron a conocer el Plan de consulta que se llevará a cabo por la construcción del Tren Maya.

De esta manera, se informó el método para conocer la opinión de los habitantes de la región, especialmente de las comunidades indígenas, por donde pasará este medio de transporte en el sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Esto es muy importante porque se está cumpliendo con el compromiso que tenemos de mandar obedeciendo. La democracia es eso: gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”, expresó.

Dejó claro que se respetará la voluntad de los ciudadanos, “si la gente dice sí, vamos, ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria y tenemos también los recursos disponibles para el inicio… Si la gente dice no, ahí quedo, hasta ahí llegamos, el pueblo manda”.

Por su parte, Jiménez Pons indicó que el proceso de la consulta inicia formalmente este viernes e indicó que el proyecto de esta obra implicará una inversión total de 120 mil millones de pesos, “el tren es una oportunidad para saldar la deuda histórica con el sureste del país”, afirmó.

Refirió que se cuenta con acompañamiento de instituciones internacionales como UNESCO, ONU Hábitat y UNOPS “que garantizan el tratamiento sea con las mejores prácticas”.

A su vez, Regino Montes detalló que el objetivo de la consulta indígena es tener un diálogo directo con las comunidades indígenas ubicadas en el trayecto del Tren Maya, con el fin de que haya acuerdos y los habitantes de la región sean partícipes de los beneficios.

“Será una jornada histórica, inédita”, afirmó el funcionario quien confió en que participarán tanto ciudadanos como autoridades municipales, comunitarias y tradicionales de esas comunidades para lograr el propósito de “cumplir la ley y el deseo de un gobierno que mande obedeciendo, que atienda el mandato de la ciudadanía”.

En tanto, la subsecretaria de Desarrollo y Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, explicó que habrá una consulta indígena y un ejercicio participativo acerca del Tren Maya, que se realizarán el 15 de diciembre en 40 municipios directamente involucrados en la vía del tren, ubicados en los cinco estados del sureste.

López Obrador indicó a quienes se oponen a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca que ya se cumplió con sus demandas y se han pagado las afectaciones generadas, por lo que no se permitirá la extorción o chantaje por parte de grupos.

“Ya se pagó el derecho de vía, para hablar claro, se puede probar lo que se ha destinado a pagar afectaciones más otro tipo de erogaciones para mejorar las comunidades por donde pasa el tren”, indicó en conferencia de prensa donde se presentó el Plan de Consulta sobre el Tren Maya.

Sobre el tema del tren México-Toluca, enfatizó que no se permitirá la extorción, el chantaje porque no es el dinero de los funcionarios, sino del pueblo, por lo que “nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero, eso se terminó”, advirtió.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que esta obra se concluirá, aunque su construcción se ha incrementado hasta 90 mil millones de pesos por aumento en el costo de la obra y retrasos.

El Ejecutivo federa señaló que “ve con buenos ojos” la declaración de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, respecto al avance de la negociación para aprobar en el Congreso de ese país el tratado comercial con México y Canadá.

Destacó que uno de los factores que mantiene el optimismo sobre el avance del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene que ver con el tema laboral, luego de la reforma en la materia recién aprobada en nuestro país.

La víspera, la funcionaria estadunidense declaró: “nos estamos moviendo positivamente en términos del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Una vez más, todo se reduce a (…) la aplicación” este año.

Agregó que “es un doble compromiso, no lo hacemos solo por ellos (Estados Unidos), sino porque llegamos al gobierno con el propósito de establecer la democracia como forma de vida y como forma de gobierno”.

Señaló que coincide con el gobierno de Estados Unidos en la necesidad de aumentar los salarios “y se va por buen camino porque se llevó a cabo la reforma laboral, porque tiene que haber democracia en los sindicatos, y es un compromiso que asumimos; hacer valer la ley laboral y evitar los fraudes”.

“Nosotros queremos la democracia en la escuela, en la familia, en los sindicatos y en el país”, puntualizó.

Ante las protestas de campesinos en algunos puntos del país, el presidente López Obrador afirmó que la mayoría de los mexicanos, particularmente ese sector, reciben recursos “como nunca” antes, solo que de manera directa.

Indicó que se debe garantizar el derecho de manifestación y a disentir, “eso es consustancial a la democracia, nada más que en nuestro caso presentamos un presupuesto para beneficio del pueblo”.

Al aseverar que la mayoría de los ciudadanos del país, más los campesinos, ya reciben más recursos, el mandatario federal sostuvo que “los que ya no están recibiendo son los líderes, ahora es directo y en esto me asesoró el mismo pueblo”.

Por ello pidió a la gente no dejarse engañar, “si quieren saber cómo se está proponiendo el presupuesto, estamos en condiciones de informar. Va a llegar mucho más dinero que nunca, pero de otra forma (…) es directo”.