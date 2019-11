Van en la CDMX por cambio de actas de menores que buscan otro género

Ciudad de México.- Tras un ríspido debate entre diputados de Morena y PAN que se prolongó por más de dos horas, se aprobó en comisiones del Congreso de la Ciudad de México el proyecto de dictamen para reformar los códigos Civil y de Procedimientos Civiles a fin de permitir a menores de edad y adolescentes la posibilidad de levantar una nueva acta de nacimiento para la reasignación de identidad de género.

El PAN acusó a la mayoría morenista de pretender “imponer dictados de una ideología de género” y a su vez Morena reprochó a los panistas debatir con observaciones propias de la “edad media” y en algún momento de la discusión, la legisladora albiazul, América Rangel Lorenzana, anunció que presentará una denuncia por violencia de género en contra del morenista Temístocles Villanueva al decirle “ignorante” por confundir homofobia con transfobia.

El diputado del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada, anticipó que votaría en abstención al admitir que tenía dudas de si un menor de15 años puede tomar esa decisión de manera consciente, sin embargo se retiró antes de la votación y también por la abstención se pronunció el legislador del PRD, Jorge Gaviño, quien tampoco estuvo presente al momento de la votación pero su compañera de bancada, Gabriela Quiroga, votó a favor.

Al iniciar el debate tras la presentación del proyecto de dictamen –elaborado a partir de dos iniciativas que presentaron la diputada de Morena, Paula Soto, promovida por el Primer Parlamento de Mujeres del Congreso, y otra de Villanueva–, Rangel advirtió que su partido no permitirá que se violen los derechos de los menores a partir de ideologías de género, “es simple ciencia, se nace niña o niño, no es ser intolerante ni homofóbico, es simple biología y por más que quiera ser gato no me va a salir pelo y cola”.

En su participación, la diputada Gabriela Osorio, de Morena, dijo que no le sorprendían que los comentarios del pan “parezcan de la edad media” y si bien dijo que las ideologías no definen el quehacer político de cada legislador, “no venimos a legislar por las derechas ni por las izquierdas, sino en favor de la ciudadanía”.

La reforma establece que “niñas, niños y personas adolescentes, podrán solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, en compañía de por lo menos alguna de las personas que ejerzan sobre estas personas la patria potestad o tutela”.

En otro intento por impedir la aprobación del proyecto de dictamen, que se prevé será llevado al pleno en la sesión del próximo martes, el diputado Damián Von Roerich, del PAN, aseguró, con una resolución de la Corte, que los congresos de las entidades carecen de facultades para legislar en materia procesal civil y familiar.

El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, ha sufrido sin embargo alrededor de medio centenar de reformas desde 2000 que realizó la extinta Asamblea Legislativa, los últimos publicados en marzo de 2017 y julio de 2018.

El proyecto se aprobó con doce votos contra dos de los legisladores integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y siete contra uno de la Comisión de Igualdad de Género.

La Jornada / Ángel Bolaños Sánchez