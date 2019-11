Carlos J. Pérez García.

Me pasó antier con un querido amigo que me encontré después de años y compartimos nuestro hastío ante tantas malas noticias y peores perspectivas. Coincidimos en que, si bien casi todo se siente muy tenso y triste, no debemos deprimirnos ni desanimarnos entre esos desengaños.

Dice alguien: ‘Hay días en los que tras ver la tele, checar los periódicos o escuchar la radio, cualquiera se pregunta qué hace aquí en vez de estar viviendo en otro lugar’. México está lejos de ser el único país con demagogia, inseguridad, corrupción, desigualdad e ineptitud aun con buenas intenciones, pero hay otros con menos malas noticias y menos engaños.

Tenemos que pervivir e incluso superar tantas cosas por acá, pero sin abrumarnos demasiado mientras podemos ir avanzando de alguna forma. Aquí una opción, más de divertimento o distracción temporal, viene a ser la de seleccionar Citas o Cuotaciones de las biografías de cuentas en redes sociales, al igual que de otras fuentes. Muy pocas son mías pues tomo la inspiración de tuiteros o amigos de Facebook, que día a día dominan la comunicación moderna.

El pragmatismo podría haber ayudado más a salvar al país, sin odios ni acusaciones ideológicas (conservadores neoliberales contra comunistas o socialistas). Más que “benditas”, este escribano considera que las redes pueden ser espléndidas para debatir, informarse, difundir (mis artículos)…

Utilizo más Twitter que Facebook y son muy ocasionales los sinsabores entre la diversión y los buenos amigos o contactos, aunque trato de no dedicarle demasiado tiempo a algo que causa adicción. En fin, estas son las frases.

1. No toda distancia es olvido… ni todo silencio es ausencia.

2. Por culpa de lecheros ladrones, le entregamos la vaca al carnicero honesto.

3. Sólo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo, sin necesidad de aceptarlo (Aristóteles).

4. Preguntar es dudar. Cuestionar es debatir.

5. Quien no vive para servir, no sirve para vivir.

6. Malabarista. Hago de todo un poco sin perder el equilibrio.

7. Nada de esto tiene que ver con neoliberales o conservadores… Hay que rechazar los abusos (J. Ramos).

8. Aviso a empresarios: ¡No roben! El gobierno detesta que le compitan.

9. La mafia del poder no se destruye, sólo se transforma.

10. Sin necesidad de Bots, las “benditas” redes sociales se le están volviendo malditas al señor presidente.

11. Evo es pueblo… ¿Amlo es pueblo?

12. Soy el buitre neoliberal.

13. Aunque escuchen, los necios se asemejan a los sordos (Heráclito).

14. La decepción no mata, enseña. Aunque algunos se encuentren presentes, están ausentes.

15. Sí, la mayoría de sus 30 millones de votantes ignoran muchas cosas, pero sus legisladores y miembros del Gabinete son tan fieles que lo perjudican aún más al no cuestionarle nada.

16. La burla es el medio que el acomplejado ignorante utiliza para sentirse sabio.

17. ¡Siempre hay que sonreír!

18. Sale más barato tuitear, que ir a sicoterapia.

19. Cuenta [de Twitter] para administrar mi furia y desprecio por el mal gobierno…

20. No es que se pierda la magia, lo que pasa es que se descubre el truco.

21. Dijo López: “Reconozco al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos”. Bueno, ahí queda.

22. Me gusta la gente que me hace reír.

23. Llámenme loco, pero me encanta ver a otras personas ser felices y tener éxito.

24. Amante del buen comer y beber, o de la buena vida, aunque no me alcance con lo que gano.

25. Amo a mi país, no a algún partido. Detesto la estupidez y a los políticos que la practican.

26. No todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven.

27. Dicen que ‘La Historia es la maestra de la vida’. Sí, claro, pero ¡nuestra vida se vive hoy… y hacia adelante!

28. Ignorar es matar sin ensuciarte las manos.

29. Aún no me muero del todo. ¿Para qué quieren aquí [aquí en Twitter] mi biografía?

30. La falla de nuestra época es que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes (W. Churchill).

31. Me gusta más leer que escribir.

32. Dicen que soy fifí y conservadora porque trabajo, me baño y me peino: soy lo que soy.

33. El chiste es morirse hasta después de que pasa el circo.

34. Me esfuerzo por ser lo que aparento ser…

35. No creo en los políticos, AMLO el peor presidente de México.

36. El peje es mi presidente, y es el mejor del mundo. Lo amo.

37. Trabajo día a día para construir un mejor País. Trato de ser parte de una oposición responsable. #YoSoyObservatorioCiudadano.

38. No repartas riqueza, reparte trabajo y elevarás el nivel de vida del pueblo.

39. Será que muchos que se acercan a Morena son tontos que se vuelven locos, y que quienes participan en el gobierno federal se vuelven tontos o abyectos.

40. Cuando digas algo procura que tus palabras sean dulces, por si tienes que tragártelas.

41. Soy un orgulloso fifí pero aún no me han aceptado en la República de Fifidonia.

42. Atrévete a saber. Y llega entonces a ser quien quieres ser.

43. López Obrador respeta y quiere mucho a los pobres… al grado de que no le gustaría que dejen de serlo ni le preocuparía que cada año sean más y más.

44. Soy quien soy, aquí y en mi casa.

45. Hay personas extraordinarias que dejan huella en tu vida y te recuerdan que este mundo aún vale la pena.

—

PARA SAN LUIS POTOSÍ resulta penoso y revelador que el sonado caso de Karla Pontigo haya tenido que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entiendo que ahora deba ser repuesto “desde cero” en términos de un feminicidio y no un accidente como homicidio culposo. Esto nos vuelve al sexenio anterior 2009-2015.

No había vidrio asesino, y hacemos de cuenta que no hubo ningún juicio con responsabilidades concretas. Se atentó contra los intereses políticos fundamentales de la sociedad.

Ojalá que el deslinde sea para bien de la elusiva justicia y de los agobiados familiares y amigos de la joven asesinada impunemente, así como para la sociedad y el actual gobierno de Juan Manuel Carreras… aunque hayan pasado años.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral