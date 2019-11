Tómelo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

En su primera declaración como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pasado martes, Rosario Piedra señaló que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, no han muerto periodistas; “eso es cosa de las anteriores administraciones”. Lo que evidenció el desconocimiento sobre el tema, uno de los principales que lleva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de los últimos veinte años, en los que han perdido la vida 146 periodistas o comunicadores por el ejercicio profesional. Sin duda, éste será uno de tantos gazapos que habremos de escuchar por parte de la Ombusperson.

Desde 1997 a la fecha, he estado vinculado a la problemática que enfrenta el gremio periodístico; enfrentándonos a un marco legal adverso para el ejercicio de nuestra profesión; así como a la ignorancia y nulo interés por parte de las autoridades en los distintos niveles de gobierno. Me ha tocado ser vínculo entre organizaciones de periodistas y las autoridades, además ser promotor de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (2003); del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (2011), así como del establecimiento de Comisiones Especiales para dar seguimiento a los asesinatos de periodistas en las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.

Como Gerente de la Asociación Mexicana de Editores (AME), me tocó ser parte de los grupos de trabajo, ante las observaciones que en el año 2004 emitiera la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno de México, por no atender los temas de ataques a la Libertad de Expresión, entre muchas otras acciones que he podido promover en favor del gremio periodístico; hoy, es difícil entender la visión de Rosario Piedra, cuando los periodistas y comunicadores hemos estado involucrados en la problemática, y ya no solo alzamos la voz cada que un periodista o comunicador pierde la vida en el ejercicio profesional, no entendemos cómo podremos trabajar y encontrar un punto de partida, para buscar acciones que garanticen la integridad de periodistas y comunicadores, cuando partimos de no reconocer la realidad que vive nuestro país.

Tómelo con interés.- Este jueves la violencia y el vandalismo volvieron a Ciudad Universitaria; un grupo de pseudo estudiantes encapuchados, de esos que se tienen que encubrir para violentar la máxima casa de estudios del país, causaron graves daños a la biblioteca y al mural de la Torre de Rectoría.

Por el bien de la Universidad Nacional y de nuestra sociedad, demandamos se llevan a cabo las investigaciones, y se llegue al fondo de los hechos, des encubriendo a los responsables, no podemos tolerar más violencia, y que nuestra casa de estudios esté secuestrada por grupos de choque, que provocan y generan actos vandálicos al interior de Ciudad Universitaria. Nones suficiente con acusar a los rufianes con sus abuelitos y sus mamás, las autoridades deben asumir su responsabilidad y enfrentar estos hechos.

Tómelo con atención.- Este fin de semana, los Estados miembros de la Unesco, se pronunciarán sobre un proyecto de acuerdo mundial, que hará posible el reconocimiento de los diplomas de educación superior de un país a otro.

Este proyecto, que se debate desde hace al menos ocho años, se examinará en comisión y se someterá a la aprobación de los Estados miembros reunidos en París, hasta el 27 de noviembre para la 40ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Su objetivo es “facilitar la movilidad y la inclusión”, “dar a todos los estudiantes el derecho a la educación, y dar a los países la oportunidad de no desaprovechar las competencias de las personas en movimiento”, reconoció la directora adjunta de la Unesco, Stefania Giannini. Sin duda este es un paso más para la profesionalización y especialización en las disciplinas, lo que tendrá que venir acompañado de las certificaciones anuales o bianuales en cada profesión, para ratificar y aprobar las aptitudes y conocimientos para ejercer cada carrera.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.