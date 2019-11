Franz Ferdinand culmina gira mexicana en el Corona Capital

CIUDAD DE MÉXICO. Luego de recorrer ciudades como Hermosillo, Monterrey y Guadalajara, Franz Ferdinand se presentó como uno de los actos estelares en la primera jornada de la celebración por el décimo aniversario del festival Corona Capital.

La banda originaria de Glasgow, Escocia, inició su espectáculo con “No you girls” y “The dark of the matinée”, con las que de inmediato sus seguidores comenzaron a saltar e hicieron vibrar el piso del Autódromo “Hermanos Rodríguez”.

“Gracias Corona Capital”, fueron las primeras palabras que el vocalista Alex Kapranos dedicó a los 97 mil asistentes, en su mayoría reunidos en el escenario principal del festival y con las que se ganó una ovación.

Además de reencontrarse con el público del Corona Capital, Franz Ferdinand aprovechó para hacer un recuento de los temas más conocidos de su extensa discografía y algunos de su álbum Always ascending de 2016, que los ha mantenido de gira durante tres años.

Entre los temas más coreados de la noche estuvieron “Darts of pleasure”, “Black tuesday” y “Lucid dreams”. Uno de los momentos más emotivos fue cuando las luces del foro se apagaron y los asistentes prendieron de sus teléfonos inteligentes para simular estrellas durante la canción “Take me out”.

El encuentro culminó con “This fire”, exitoso sencillo de su álbum debut de 2004. La presentación marcó la segunda intervención de Franz Ferdinand en el escenario del Corona Capital, pues no se habían presentado como parte del elenco desde 2011.

Antes de regresar a los estudios de grabación en 2020 Franz Ferdinand comparte una gira con la banda neoyorquina Interpol, que también se presentará en este festival pero durante su segunda jornada el domingo 17 de noviembre.

NTX