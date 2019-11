Billie Eilish debuta en México durante el Corona Capital

Minutos después de las 21:30 horas, la cantante originaria de Los Ángeles, California, arribó al escenario para presentar los temas de su primer álbum “When we all fall asleep, Where do we go?”, así como los sencillos de sus dos EP.

El encuentro comenzó con “Bad guy” y “My strange addiction”, que fueron coreadas por todos los presentes durante su actuación. A manera de saludo, Eilish pidió a los asistentes que saltaran durante la canción “You should see me in a crown”.

Es la primera vez en la vida que estoy aquí. Estoy feliz de ver todas sus hermosas caras por primera vez, muchas gracias”, aseguró la cantautora luego de interpretar “I don´t wanna be you anymore”, a la que siguió su exitoso sencillo “Copycat”.

“Wish you were gay”, “Ocean eyes” y “When I was older”, canción inspirada en la película de Alfonso Cuarón “Roma”, fueron algunos de los temas que la cantante compartió por vez primera con el público mexicano. La participación de Billie Eilish en el festival, culminó con “I love you” y “Bury a friend”

Billie Eilish se encuentra en medio de su gira mundial “When We All Fall Asleep” que continuará por Estados Unidos, Europa y América Latina. Durante 2020 la cantante volverá a México para presentar su espectáculo completo en el Palacio de los Deportes.