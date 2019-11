Hielo del Ártico se redujo a niveles sin precedentes en octubre de este año

México.- El manto de hielo del Ártico se redujo a niveles sin precedentes durante el pasado mes de octubre, alertó este lunes la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo a los datos publicados por la agencia, la cubierta de hielo en torno al polo norte fue un 32.2 % menor para un mes de octubre que durante el promedio entre los años 1981 y 2010.

#Arctic sea #ice coverage for October 2019 was the smallest on record — at 32.22% below avg: @NOAANCEIclimate https://t.co/XY4pq3jz1o #StateOfClimate pic.twitter.com/UiCImLhzRP

— NOAA (@NOAA) November 18, 2019