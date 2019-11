Martino marca el camino para jugadores del Tri sub 17

México.-Luego del subcampeonato obtenido por la Selección Mexicana Sub 17 en el Mundial de la especialidad que se celebró en Brasil, el técnico del combinado mayor Gerardo Martino, fue enfático al señalar que lo importante para los juveniles es continuar un proceso que les permita consolidarse en los primeros equipos de sus diferentes clubes.

El trabajo fue muy muy bueno, no solo porque han hecho un gran torneo sino porque han jugado con una gran personalidad, jugaron una final con el local con lo que representa el futbol en Brasil, con 17 años han tenido una gran personalidad para jugar el partido, el resultado es circunstancial. Lo más importante es lo que viene, no es tan importante el campeonato sino todo lo que viene y todo lo que podamos hacer entre todos, sea los clubes, la Federación, las diferentes selecciones, como va su vida continuando en las categorías que siguen, sobre todo en un momento adecuado, que puedan tener lugar y participación en la primera división”, mencionó.

Por ello Martino aseguró que, entre otras cosas propondrá la próxima junta de dueños del futbol nacional la reducción de elementos extranjeros, para dar cabida a las canteras, aunque el estratega reconoció la dificultad de que la iniciativa prospere.

Eso y algunos otros puntos que me gustaría a mencionar a la junta de dueños. La gente de futbol con la que me ha tocado hablar, con entrenadores que trabajan, con otros que no, ex futbolistas, todos están de acuerdo que la cantidad de extranjeros es excesiva. Después está la parte de los dueños respecto al negocio, hay que cuidar eso y a la parte deportiva también, que hay que ir por un camino intermedio lógico para las dos partes, la sugerencia la haré, de lo que no estoy seguro es de tener éxito”, afirmó el timonel.