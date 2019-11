Si AMLO quiere empeñarse en su estrategia él será responsable: Javier Sicilia

México.- En entrevista con Blanca Becerril en República H para El Heraldo Radio, el cofundador del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, opinó sobre la respuesta dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la carta que el activista envió pidiendo un cambio en su estrategia de seguridad.

De igual forma el activista destacó que si el mandatario quiere empeñarse en mantener su estrategia de seguridad que “nos lleve hacia el infierno”, él será responsable de los resultados y la historia lo juzgará.

Al ser cuestionado sobre qué es lo qué está fallando en la estrategia de seguridad de la actual administración, Javier Sicilia, comentó que la desorganización que permea en toda la estructura de seguridad es lo que está fallando y se debe modificar, debido a que por un lado se encuentra la Guardia Nacional, y por otro el comité de desaparecidos, aunado a que las políticas de asistencias no se están compaginando con estas estrategias y las víctimas.

Finalmente el poeta y activista concluyó que la política de “abrazos, no balazos”, no funciona y se debe de cambiar pues el dolor de los padres no puede terminar en una continuación del infierno sino que se debe de buscar la paz y tranquilidad.

