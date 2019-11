Trump analiza testificar por escrito en juicio en su contra por caso Ucrania

EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está “considerando seriamente” testificar en su propia investigación de juicio político, felicitando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por la idea en un tuit después de insultarla nuevamente a ella y a los demócratas del Congreso por buscar su destitución.

Trump indicó que cree que su testimonio, posiblemente por escrito, sería una forma de resolver la investigación y hacer que el Congreso se concentre en los temas que le gustaría avanzar antes de su campaña de reelección de 2020, incluido un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá y precios de medicamentos.

“Nuestra loca, que no hace nada (¿dónde está el T-MEC, la infraestructura, precios más bajos de medicamentos y mucho más?), la nerviosa presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien está petrificada por su ‘izquierda radical’ sabiendo que pronto se irá (ellos y las ‘fake news’ son su ‘jefe’ ), sugirió el domingo ‘DESFIGURAR A LA NACIÓN’, por lo podría testificar sobre la falsa cacería de brujas rumbo al ‘impeachment’. Ella también dijo que podría hacerlo por escrito. A pesar de que no hice nada malo, y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin el debido proceso, me gusta la idea y lo haré, para que el Congreso vuelva a enfocarse, ¡lo considero fuertemente!”, escribió en dos tuits.

El mandatario estadounidense sugirió durante la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, que testificaría ante el fiscal. Sin embargo, después de meses de negociaciones entre sus abogados y Mueller, acordó responder solo un conjunto limitado de preguntas por escrito.

Pelosi dijo en una entrevista con Face the Nation, de CBS, el domingo que Trump “tiene la oportunidad de presentar su caso”, incluso al declarar bajo juramento o presentar una declaración por escrito a los investigadores de juicio político.

El presidente y muchos republicanos del Congreso han exigido el testimonio público del denunciante anónimo que alarmó inicialmente sobre los esfuerzos del presidente para obligar al gobierno ucraniano a investigar a sus rivales políticos. Pelosi indicó que no permitiría que se revelara la identidad de la persona.

“Me aseguraré de que no intimide al denunciante”, afirmó la demócrata de California.

“Esto es realmente importante, especialmente cuando se trata de inteligencia, que alguien que sea lo suficientemente valiente como para señalar la verdad al poder y luego a través del filtro de un inspector general designado por Trump que lo consideró una preocupación urgente” y “luego tomó las siguientes medidas”.

Varios testigos en la investigación han corroborado la acusación de los denunciantes de que Trump trató de presionar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para que investigara a una compañía que alguna vez estuvo vinculada al hijo del exvicepresidente Joe Biden, Hunter. El esfuerzo fue liderado por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.

BLOOMBERG /ALEX WAYNE