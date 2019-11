Alcaldes panistas piden renuncia de Rosario Piedra ante la CNDH

México.- La Asociación Nacional de Alcaldes (ANACA) que agrupa a más de 400 presidentes municipales emanados del PAN, se niegan a reconocer a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a quien, le hacen un llamado para que recapacita y presente su renuncia.

El presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, señaló que Piedra Ibarra ganó en un proceso amañado, en el que faltaban dos votos para su triunfo; además de que no cumplió con los requisitos establecidos.

“ Nosotros también nos unimos a los gobernadores, no la vamos a reconocer, ninguna acción, ni ninguna recomendación; porque es claro que no es elegible.

“Ella firmó que no tenía ninguna experiencia y no militaba en ningún partido político; pero sí lo hacía, era consejera de Morena; pidió su renuncia unos días antes; dos el tema de cómo se eligió, es claro faltaban los dos votos, por eso no quisieron volver a hacer la votación”.

El también alcalde de Huixquilucan señaló que resulta lamentable lo que está ocurriendo en el país en materia de Derechos Humanos, ya que su titular no fue electa democráticamente.

“Lo que pasó en el Senado de la República es un episodio político muy lamentable. Esperemos que pueda recapacitar, ella principalmente; que renuncie; por todo el trabajo que hicieron por muchos años, ella y su mamá, por todas las víctimas desaparecidos”.

Precisó que los alcaldes trabajarán con las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos Estatales, pero no con la nacional.

El Heraldo de México