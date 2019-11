Alistan rescate de mexicanos en Bolivia

México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya hace las gestiones y trámites necesarios para que los mexicanos que están en Bolivia puedan regresar, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta información se dio a conocer luego de que este medio publicara la situación de violencia y peligro que actualmente están viviendo los connacionales en ese país.

Incluso, el mandatario explicó que se están revisando las opciones para el retorno de mexicanos, en la que cabría la posibilidad de que sea a través de vuelos comerciales.

Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte, la vía aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial”, dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la diplomacia mexicana está actuando en Bolivia con mucho profesionalismo, por lo que se están llegando a acuerdos entre ambas naciones.

Respecto a reconocer a Janine Áñez como presidenta de Bolivia, el mandatario mexicano dijo que se tomaran su tiempo para fijar una postura al respecto, por lo que el tema aún sigue en análisis.

“Es un proceso, o sea, se está valorando, esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores valorarlo en su momento. Así lo están haciendo otros países, no han resuelto, no sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión”, expuso.

Por su parte, el exmandatario, Evo Morales advirtió que en Bolivia se prepara un Estado de Sitio en lugar de pacificar el país, tras la masacre de 24 personas a manos de los militares.

“En lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado. Tras masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura”, señaló vía Twitter.

Asimismo, agradeció la muestra de apoyo del senador y candidato a la presidencia de EU, Bernie Sanders, por denunciar públicamente el golpe de Estado en ese país.

Mi saludo y agradecimiento al hermano @BernieSanders, candidato presidencial de EU, por destacar nuestra tarea de reducción de la pobreza y denunciar el #GolpeDeEstadoEnBoliva”, dijo.

