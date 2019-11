Los dreamers, tema pendiente

Dolores Colín.

Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, su plan migratorio ha tenido en medio del debate el futuro de los jóvenes migrantes mexicanos que Barack Obama hizo visibles incorporándolos en el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Desde su creación en 2012, este programa ha mejorado la vida de sus beneficiarios. Son más de 800 mil jóvenes indocumentados que llegaron de siete años y han vivido, estudiado y trabajado en el vecino país de norte. El acceso a la educación superior en instituciones públicas y privadas les permitió tener trabajos mejor remunerados que el de sus padres. Actualmente la edad promedio de los dreamers está entre 25 y 31 años.

La Suprema Corte de Estados Unidos está escuchando los testimonios orales de varios casos. Y los jueces -en su mayoría del ala dura- determinarán si el Presidente Trump actuó conforme a Derecho en septiembre de 2017 al poner fin al Programa DACA mediante un memorando básico de anulación. Defensores de inmigrantes, lo han mantenido parcialmente vigente a través de acciones en tribunales menores hasta que se emita el fallo final.

Ante la posibilidad de la rescisión del DACA, el impacto no sólo sería para los dreamers y sus familias. También tendría consecuencias en la economía de EU, ya que de acuerdo al Center for American Progress (CAP) perdería 60.3 mil millones de dólares en la próxima década. Por ello, los dreamers no están solos, se han incorporado a su defensa empresas como Apple, Facebook, Univision, Tesla, universidades públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, que han señalado a la Corte la contribución que han dado para la prosperidad y éxito de la Unión Americana.

Será en 2020 cuando se tenga el fallo definitivo. La eliminación del Programa DACA pondrá en situación vulnerable a miles de mexicanos. Y la definición coincide con el proceso electoral y la intención de reelección de Donald Trump. En México, debemos estar listos para recibir a miles de deportados, la mayoría con un alto nivel académico.

SUSURROS

1. Será mañana cuando la Cámara de Diputados tiene programado aprobar el Presupuesto federal 2020 apoyados por la herencia de legisladores “conservadores que inventaron el reloj legislativo”. La Cámara de los Diputados sigue tomada, la sesión de mañana si hay condiciones será la continuación de la sesión del 6 de noviembre -6.1 billones de pesos, gasto 2020-. Se espera que hoy haya acuerdo de los legisladores con los agricultores y levanten el cerco del Palacio Legislativo.

2. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ahora persigue a la iglesia peregrina católica, está prohibiendo la libertad de culto en los templos. Los católicos están sufriendo ataques y limitaciones por parte del Gobierno. No por ello, los universitarios dejan de ser agredidos por las autoridades nicaragüenses.