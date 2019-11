Papa postergó su diálogo con Alberto Fernández por su decisión de impulsar el aborto

-Pero tenemos que encarar el tema de otro modo. No se puede convertir en un elemento de disputa entre nosotros. Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros. Hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde. No tiene que haber dos pañuelos.

La réplica del Papa no tardó más que un día. Su amigo, el arzobispo Víctor “Tucho” Fernández, abrió su página de Facebook y escribió el pensamiento descarnado de Francisco: “Vamos al asunto: valoro la capacidad del presidente electo, Alberto, y espero que pueda levantar y pacificar el país. Pero me llamó la atención leer que enviará inmediatamente un proyecto de ley para avanzar en el aborto. Teniendo en cuenta lo que él dijo creo que hay que hacer dos aclaraciones: una cosa es despenalizar a la mujer que ya abortó y otra cosa es legalizar el aborto. La realidad es que casi ninguna mujer va presa por haber abortado. Despenalizar sería simplemente blanquear esa situación. Pero otra cosa es legalizar el aborto libre, facilitar el aborto para quien quiera hacerlo por cualquier causa”, opinó el arzobispo.

Y remató: “Si yo pudiera hablar con Alberto le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado. Pero me preocupa más otra cosa: yo le escuché decir, antes de las elecciones, que no consideraba que este tema fuera una prioridad o una urgencia, que dividía al país y que había que analizarlo bien y con tiempo. Muchos le votaron confiando en estas palabras”

Cuando en Santa Marta decidieron postergar la eventual audiencia con Fernández, hicieron el siguiente cálculo político: si Francisco se encuentra con el presidente electo, y después no remite el proyecto del aborto, en la Argentina van a pensar que no lo hizo por imposición del Papa. Y en caso contrario, si por afuera del protocolo, el Papa concede una audiencia al presidente electo, y después remite al Congreso la iniciativa del aborto, en el Vaticano se considerará que ya nadie respeta al sumo pontífice.

En este contexto, Francisco enfrió la relación con Fernández, y comunicará por canales informales que no habrá audiencia hasta que se acuerde una visita oficial del Presidente en funciones. El Papa alegará razones de protocolo. Y Fernández, cuando se lo consulte, también dirá lo mismo.

Mientras tanto, y pese a las diferencias sobre el aborto, la Iglesia continuará apoyando el plan contra el hambre que diseña Fernández. “No nos vamos de donde nos necesitan”, explicaron a Infobae desde Roma.