Campesinos insisten en marchar hacia el Zócalo

México.- Integrantes de Frente Autentico del Campo (FAC) insisten en marchar hacia el Zócalo capitalino, lo cual ha generado momentos de tensión entre los manifestantes y los elementos de la policía capitalina que se encuentran en avenida Congreso de la Unión , a unos metros de la calle Sidar y Rovirosa.

A este lugar llegó el subsecretario de Gobierno capitalino Arturo Medina, no obstante la problemática no se solucionó.

Marco Antonio Ortiz, líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), exigió que se quite el “tapón” policial para avanzar.

Los campesinos gritan consignas: “No queremos moches, queremos producir somos campesino con derecho a producir”, “Zapata vive, la lucha sigue, sigue”.

La Jornada