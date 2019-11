Emilia Clarke cuenta cómo la presionaron para desnudarse en GOT

México.-Meses después del final de Game Of Thrones, Emilia Clarke se ha sincerado sobre sus secuencias desnuda en la ficción y su intento por evitarlas en sus proyectos posteriores a la serie de HBO.

En una entrevista en el podcast Armchair Expert, Clarke, que interpretó a Daenerys Targaryen, reveló que en los años transcurridos desde que se hizo famosa con GOT se ha vuelto “mucho más inteligente sobre lo que me hace estar cómoda con lo que estoy haciendo”.

La intérprete incluso recordó haber tenido disputas en los sets de rodaje de otros proyectos en los que confiesa que tuvo que luchar para no aparecer sin ropa.

Clarke también reflexionó sobre su trabajo en la serie como una joven actriz “recién salida de la escuela de teatro” y cómo le pidieron que hiciera varias escenas de desnudos de inmediato.

Pero la actriz le dio las gracias a su coprotagonista Jason Momoa, quien interpretó a Khal Drogo, por protegerla y asegurarse de que tuviera una bata para usar entre tomas.

Él me cuidó en un entorno en el que no sabía que necesitaba que me cuidaran. Solo ahora que me doy cuenta de lo afortunada que fui con eso”.