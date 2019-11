Emiliano Zapata el miedo a los bárbaros

México .— ¿Quién construye el miedo en una sociedad? ¿Alguien o alguna entidad fabrica fobias que se viralizan por el entramado de una nación hasta volverse un miedo genuino, indiscutible, enraizado? ¿Tememos siempre a aquello que no es similar a nosotros? ¿Acaso nuestros miedos nacionales no se han generado en torno a rasgos y elementos habitantes de nuestro ADN mexicano?

El poeta indígena Mardonio Carballo expresa lo siguiente con relación al miedo: “¿Cómo remontamos la desconfianza en el otro? ¿Cómo vuelvo a tener confianza en vos, en tu voz? Quién nos está matando. Quién nos está odiando. Quién nos está diciendo que tu risa es la muerte. Quién me está diciendo que mi llanto es ofrenda. Quién me está diciendo a qué, a quién debo amar. Quién me está diciendo que no debo hacerlo. Quién me está diciendo que debo odiar. Quién nos está convenciendo que tú y que yo somos el enemigo. Quién nos señala el camino. Quién está haciendo el camino”.

¿Quién entonces nos dirige la mirada y señala lo que debe ser objeto de nuestro temor? El poder mediático, ciertamente, suele construir narrativas desde las cuales inventa enemigos terroríficos, entidades malignas, proyectos políticos que anula hasta hacerlos mirar socialmente como amenazas, acechos a nuestra tranquilidad, peligros (casi) inevitables.

Breve historia del miedo en Occidente

¿Cuál es la relación entre el demonio y Emiliano Zapata? Aparentemente ninguna, aunque si indagamos un poco más descubriremos que un personaje como el mismísimo Satanás guarda un vínculo estrecho con la figura fabricada por la prensa escrita de la época revolucionaria acerca del líder agrario morelense. Para hallar tal hilo rojo que une a uno y otro personajes es necesario remontarnos varios siglos atrás…

Tras el IV Concilio de Letrán efectuado en 1215, el entonces papa Inocencio III convocó al mundo de la cristiandad a discutir temas centrales en torno a la fe. Uno de los resultados de aquella reunión fue el enorme salto que dio el demonio pasando de ser una figura secundaria en el contexto propio de la Edad Media tardía para llegar a ocupar un lugar primordial en la diada entre el Bien y el Mal.

Durante gran parte del medievo, el también denominado diablo era considerado una entidad más dentro del gran universo de figuras propias de una cosmovisión encantada, cercana a la ficción, llena de duendes, hadas, elfos, gigantes y demás criaturas sobrenaturales que habitaban el imaginario propio de la Edad Media. El demonio, así, era sólo uno más de los personajes de reparto; sin embargo, a partir de 1215 esa situación cambiaría.

Después de la reunión del IV Concilio de Letrán, su figura fue considerada antagónica a la relacionada con el Bien ligado a la narrativa cristiana: de ser un diablo, el cual durante más de cinco siglos de oscurantismo no asustaba prácticamente a nadie; a inicios del siglo XIII sería inculcado socialmente como una entidad habitante del Mal, un príncipe de las tinieblas, un amo y señor del infierno… una figura temible.

Pero seamos sinceros, así como los jerarcas religiosos de la época tuvieron que serlo —al menos entre ellos—, por más que en misa se promoviera la reciente filiación del demonio con lo maligno, ¿cómo podría mirarlo y experimentarlo un hombre o una mujer, ordinarios, durante el día a día? Son asombrosas la astucia y la creatividad de quienes le erigieron como imagen y símbolo del Mal: al ser imposible mirarlo en carne y hueso, se construyó la coartada de que el demonio podría tomar posesión del cuerpo de los seres humanos… y, así, el Mal podría ya ser visto (y atacado) vehementemente, sin cortapisas, pues el diablo habitaba ciertos cuerpos.

La cacería de brujas

El diablo no habitaba cualquier cuerpo, sino particularmente el femenino. La italiana Silvia Federici, en su libro Calibán y la bruja / Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, arroja una cifra escandalosa: más de 3 millones de mujeres fueron quemadas vivas en la hoguera acusadas de ser brujas. La tesis que durante aquella época en Europa se propagaba a manera de infundir el miedo decía que las brujas copulaban con Satanás, realizaban aquelarres a altas horas de la madrugada y bebían sangre de niños. A las brujas, por lo tanto, se les hizo la guerra hasta intentar exterminarlas; pero sus agresores bien sabían que no volaban en sus escobas durante la madrugada bajo la luz plateada de la Luna, ni eran capaces de realizar hechizos terribles…

Por el contrario, tales mujeres, antes de ser atacadas tan brutalmente por el poder religioso, eran consideradas amigas del pueblo —según lo expresa Federici en Calibán y la bruja—, pues ellas tenían conocimientos de herbolaria, medicina, atendían partos y fungían como una pieza vital en el entramado comunitario anterior a la intensa agresión propinada durante el siglo XVI.

Se entiende, entonces, que el altísimo número de mujeres acusadas de brujería respondió a que sus saberes y prácticas atentaban en contra tanto del capitalismo aún incipiente como del proyecto colonizador que Europa consolidaba en aquella larga centuria.

El diablo habitaba así en sus cuerpos o al menos eso pregonaba el discurso desde el poder político, económico y religioso; sin embargo, no sólo Satanás fijaba su residencia en los cuerpos de ciertas mujeres europeas sino también, al otro lado del Atlántico, cientos de miles de indígenas eran acusados y cruelmente castigados en pos de dicha afirmación.

Colonizando al otro

Simultáneamente a la operación propia de la caza de brujas, en América se cometía un genocidio en contra de los pueblos originarios. Se les acusaba de canibalismo y de ser adoradores de dioses incorrectos. Quienes adoraban a la lluvia, al fuego, la guerra, el Sol y demás deidades centrales en el mundo prehispánico, serían tratados como bárbaros e inferiorizados como criaturas no humanas. Tal ejemplo de dicha caracterización la podemos encontrar en el denominado Juicio de Valladolid (1550-1551), debate intelectual efectuado entre el jurista cordobés Juan Ginés de Sepúlveda y el fraile dominico Bartolomé de Las Casas.

En aquella contienda, el primero de tales personajes afirmó que los mal llamados indios eran Pueblos sin alma, pues en esa época el alma estaba destinada a quienes profesaban la religión propia del dios que murió en la cruz; y como esos seres humanos adoraban a otras entidades muy lejanas al hombre crucificado aproximadamente 1,500 años antes, Ginés de Sepúlveda los consideraba no-humanos, es decir sin alma. Por su parte, Las Casas defendió la tesis acerca de que dichas criaturas sí eran seres humanos; pero bárbaros a cristianizar, de ahí que la función evangélica del cristianismo estribaba en mostrarles la fe correcta.

En Europa y en América, simultáneamente, se asesinaba a seres humanos en nombre de una afirmación: dentro de ellos mismos habitaba el Mal, es decir el diablo encarnaba en sus cuerpos.

Tal fenómeno de producción social del Mal (con el afán de acallar una expresión política ya sea de resistencia o franco antagonismo) es el que podemos observar en el caso del tratamiento que la prensa escrita de la época revolucionaria hizo acerca de la figura de Emiliano Zapata: ¿cómo el Caudillo del Sur fue fabricado como entidad del Mal, significada como sinónimo de barbarie y salvajismo?

Del miedo soberano

En el lejano año de 1651 el filósofo inglés Thomas Hobbes publicó su obra El Leviatán, o La materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, en la cual aconsejaba a su amigo y discípulo Carlos II, futuro rey de Inglaterra. La apuesta política y teórica de Hobbes se plasma desde la portada original de dicho libro: una ciudad amurallada desde la cual se erige un soberano gigantesco que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo puede… pero si nos acercamos un poco a la imagen podemos mirar que la figura del rey está hecha de pequeños cuerpos, pues sus súbditos —expresa el filósofo inglés— son los que realmente construyen ese poder absoluto.

El autor de El Leviátán sugiere que el poder monárquico debe basarse en la producción de una atmósfera, un contexto en donde el súbdito sienta temor del soberano. Corey Robin —autor de El miedo / Historia de una idea política (2009)—, experto en la teoría del pensador inglés Hobbes, expresa lo siguiente: “Primero, Hobbes argumentaba que el miedo debe ser creado, no era una pasión primitiva en espera de ser aprovechada por un soberano armado. Segundo, si bien Hobbes interpretaba el miedo como una reacción ante un peligro real en el mundo, también apreciaba sus cualidades teatrales. El miedo político dependía de la ilusión, de que el miedo fuera magnificado, incluso exagerado, por el Estado”.

El miedo pensado por Hobbes difiere en algo del miedo colonial a los bárbaros, del cual emana la figura temible de Zapata. En el caso de nuestras sociedades colonizadas, el miedo no es hacia un soberano todopoderoso sino es conducido hacia sujetos plebeyos, sectores populares, campesinos, indígenas, desempleados, obreros…

No es así un miedo vertical, sino horizontal…

Es un miedo colonial a la supuesta barbarie proveniente de un acto: el demonio ha tomado posesión del cuerpo de ciertas criaturas.

Un espejo deformado

En la sociedad mexicana actual los nombres de Francisco Villa y de Emiliano Zapata son parte ya del santoral laico pues calles, parques, plazas y avenidas llevan sus nombres y se erigen estatuas de ambos caudillos de la revolución iniciada el 20 de noviembre de 1910; pero esto no siempre fue así, ya que ambas figuras fueron denostadas, demonizadas y vinculadas con el Mal. No se les discutía entonces su proyecto político; por el contrario, se anulaba su voz y capacidad de organización en aras de resaltar los rasgos terroríficos que, según sus denostadores, tales personajes poseían.

El caso de Zapata fue fabricado como objeto fóbico por cierta prensa de la Ciudad de México; no se debatía su Plan de Ayala ni sus propuestas agraristas ni la organización conformada por él —el Ejército Libertador del Sur—, sino simple y llanamente su imagen fue vinculada al miedo, a elementos colindantes con la barbarie, el canibalismo, la sangre, la violencia y la muerte. Zapata no fue presentado por la prensa escrita capitalina como un luchador social sino como un monstruo.

El instrumento utilizado para dicha operación no fue el artículo periodístico o el editorial de los diarios, pues debe recordarse que durante ese pasaje de la historia mexicana se hallaba un alto nivel de analfabetismo en la población tanto rural como citadina. Construir a Emiliano Zapata como objeto del Mal, ligado a esa barbarie colonial originada en el lejano siglo XVI, no podía producirse desde sesudos escritos publicados en los diarios de la época, sino a través de la caricatura política contenida en ciertas revistas y semanarios políticos.

Así, el líder campesino era mostrado por las publicaciones de una manera deformada: la caricatura política pareciera tener cierto parecido con el efecto de esas casas de los espejos tan populares en algunas ferias de pueblo. En el interior de ellas y una vez que nos miramos en sus espejos, nuestra imagen se ve alterada, exagerada… lo que es deja de serlo y se muta en algo distinto: una ficción, ilusión que provoca risa o espanto, pues somos mirados a través de otros… que nos perciben habitando el exceso… como cuando a un líder agrario se le presenta como si fuera un carnicero que desolla vivos a sus enemigos políticos.

Leyenda: Anuncios Conocidos. "Carnes frescas todos los días".

Publicación: Multicolor, 17 de agosto 1911, Año 1, número 14,

Portada Principal.

Caricaturista: Fouis.

En la anterior imagen se mira a Zapata sin proyecto político, sin capacidad para resistir y organizar una revolución. En la imagen difundida por la Revista Multicolor se le mira reducido, demonizado, convertido en bárbaro… similar a esas brujas y esos indígenas del siglo XVI, a quienes acusaban de que el diablo habitaba en sus cuerpos. ¿Quién podría unirse a un movimiento campesino revolucionario si la prensa escrita de la época presentaba al líder de tal proyecto como a un vil criminal y bárbaro?

Se sabe que los habitantes de la Ciudad de México durante aquella época miraban con miedo hacia las montañas de Morelos, pues allí se veían las hogueras encendidas en los campamentos zapatistas. Los capitalinos temían que tales criaturas ingresaran a la ciudad.

Leyenda: A la hora de la comida.

— Estaba más sabrosa la pata de hacendado que comí en el almuerzo.

Publicación: Multicolor 24 de agosto de 1911, año1, número 15, página 3.

Caricaturista: Se desconoce.

¿Y cómo no temerles si se les presentaba desde una mirada despectiva?

Emiliano Zapata caníbal, quien no discute ni argumenta ni combate políticamente a sus adversarios, sino los devora. ¿El canibalismo atribuido a Zapata no guarda relación con el canibalismo desde el cual se demonizó e inferiorizó racialmente a los indígenas durante el siglo XVI?

Publicación: El Ahuizote, 29 de junio de 1911, núm. 10, pág. 11.

Leyenda: Juegos Malabares. ¡Pero qué bien lo hace mi querido Emiliano!

Caricaturista: R.M.P.

El proyecto del zapatismo ligado totalmente a la muerte y a la destrucción. Zapata sobre cráneos, con cinismo y tranquilidad, como quien sabe que la vida y la muerte de los demás seres humanos está en sus manos. Zapata ahí no pelea por Justicia, Tierra o Libertad, sino juega con la muerte. No existe nada relacionado con “¡La tierra es para quien la trabaja…!”, sólo hay caos, barbarie y miedo…

Zapata debe ser el demonio (o, mejor, Zapata es habitado por el demonio, pareciera sugerir la publicación impresa). Hay una continuidad entre los sacrificios humanos y el canibalismo relatado por los conquistadores europeos durante la Conquista, vinculados así con un hacendado que —tal como lo deseaban hacer ver socialmente— gustaba de desollar, devorar y burlarse de la muerte de sus enemigos.

Leyenda: El problema de la irrigación.

— Don Emilio Vázquez Gómez se ocupa de una irrigación metafísica.

—Pero el problema ya está resuelto

Publicación: El Ahuizote, sábado 29 de julio de 1911, año 1, número 10, portada

principal.

Caricaturista: Flores

¿Qué rompe al miedo?

A finales de 1914, durante el mes de diciembre, el Ejército Libertador del Sur entró a la Ciudad de México. Se cuenta que los habitantes de la capital del país temían asomar las narices detrás de las ventanas de sus casas. Y se sabe que los campesinos zapatistas también temían ingresar en una ciudad desconocida para ellos, hombres acostumbrados al campo y a la rutina rural. Ambos grupos de seres humanos tenían miedo uno del otro. Pero tal emoción cedió paso al encuentro, a la mirada sin tergiversación, sin filtros, sin espejos mentirosos…

Así lo dejó atestiguado el periódico El Economista Mexicano durante los días finales de 1914: “Las fuerzas del Sur, llamadas Zapatistas, que no habían reconocido al Sr. Carranza, y que nunca llegaron a alejarse de los alrededores de la capital, penetraron a ella en la noche del mismo día 24, y comenzaron a establecer un servicio de vigilancia y a dar garantías. El 25 la ciudad despertó con la nueva de que el ejército del Sur, tan temido hasta entonces, era dueño de la situación, y que lejos de establecer actos reprobables, establecía el orden, constituía sus autoridades y daba plenas garantías a la sociedad”.

Los miedos entonces dejaron caer sus vestidos y penas, provocando que ambos sectores de la población —zapatistas y habitantes de la Ciudad de México— reconocieran que en el otro no habitaba un demonio, el Mal y la barbarie… sino en el otro se hallaba alguien muy similar a quien antes sentía miedo ante su posible presencia.

Esta historia finaliza con el derribo del miedo, lo cual motivó que miles de mexicanos se unieran a las filas de la Revolución y, específicamente, al bando zapatista.

El fenómeno social que se suscitó durante la Revolución Mexicana puede describirse con una frase del célebre músico Bob Dylan, quien acerca del miedo expresa lo siguiente: “… Pero cuando más me asusté fue en el momento en donde el enemigo se acercó y vi que su cara era igual a la mía…”

¿La revolución no será acaso eso: aprender a mirarnos y reconocernos en el otro a pesar de que alguien nos intente inocular el virus del miedo?

La revolución quizás sea entonces el simple acto de que el miedo cambie de bando. La revolución quizás sea —como el amor— mirar sin engaños ni simulacros, porque confiamos que, al otro lado de la mirada, habita alguien con quien podemos construir otro mundo, aquí y ahora: a pesar del miedo.

