Los Pumas buscan repetir la hazaña

México.-Los Pumas dejaron de depender de ellos mismos para calificar a la liguilla del Apertura 2019 cuando empataron a uno con FC Juárez en la jornada anterior. Ahora los universitarios necesitan vencer al Pachuca como visitantes y que ni el Monterrey ni el Tijuana ganen en la última fecha.

El panorama se complica todavía más para los capitalinos, si sumamos los siete partidos que tienen sin ganar fuera de Ciudad Universitaria en Liga MX. Su único triunfo en territorio ajeno de la temporada, fue en la jornada uno ante el Atlético San Luis.

Sin embargo, no hace mucho los del Pedregal lidiaron con un escenario similar. Para la jornada 17 y última del Apertura 2010, los entonces dirigidos por Guillermo Vázquez necesitaban obtener su primera victoria de la campaña como visitantes ante el América y que, ni Jaguares, ni Tigres obtuvieran los tres puntos. Chiapanecos y regiomontanos terminaron empatando sus respectivos compromisos, mientras que los Pumas vencieron 1-0 a las Águilas en el Estadio Azteca y clasificaron a la fiesta grande.

En caso de que los resultados no los beneficien el próximo fin se semana, los Pumas llegarían a 17 torneos sin tìtulo, lo equivalente a ocho años.

Para tener un análisis certero, hay que estar allá dentro y saber qué es lo que pasa. Se hablan muchas cosas, sin embargo, yo las veo desde afuera y no sé a ciencia cierta, si sean realidad o no. Lo que sí te puedo decir es, que el no calificar, el no tener torneos siendo protagonistas como el equipo suele serlo, indica que pasan algunas situaciones deportivas y extra deportivas”, agregó Bernal, vía telefónica.7