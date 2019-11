Venus Williams se convierte en cheerleader

México.-Venus Williams se convirtió por unos momentos en cheerleader de los Lakers, pero no estuvo sola en la coreografía, sino también la acompañaron Rob Gronkowski y James Corden.

La tenista, el jugador de la NFL y el presentador “pulieron” la pista con sus movimientos en el Staples de Los Ángeles.

Venus WIlliams, James Corden and Gronk all performed during halftime at Staples — pic.twitter.com/oX0BEJ1aVm

— NBA TV (@NBATV) November 20, 2019