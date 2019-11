Acusan a Belinda de extorsión a periodistas por hablar de romance con Lupillo

México.-Ayer te contamos queLupillo Rivera confesó que fue chantajaedo por unos periodistas para hablar sobre su relación con Belinda.

Sin embargo, fue el conductor Gustavo Adolfo Infante quien reveló que las cosas habían sucedido diferente y que fue Belinda quien amenazó y extorsionó a comunicadores para que no hablaran de su relación.

En el programa “Chisme no like”, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, los conductores contaron que Belinda los extorsionó para que borraran el video y que ahora “hay mucha gente poderosa encima de nosotros”.

Beristain reveló que cuando visitó México Belinda le llamó a las 3 y media de la mañana.

Me dijo Belinda que me estaba buscando un comandante, que ya sabía que estaba en México, para que bajara los videos de ella”.

La realidad fue que Belinda nos chantajeó en plenos Premios de la Radio, amenazando con no subirse a cantar al escenario si no borrábamos ese video. Fuimos chantajeados y extorsionados”, así como todos en los que se hablaba de ella

Al respecto, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado entrevistaron a Pepe Garza (productor de los Premios de la Radio), en donde hablaron de la forma en la que Belinda amenazó a los conductores.

No quiero que ellos queden como mentirosos (…) no es la única ocasión en que ella (Belinda) intentó que se bajaran esos videos. Yo soy testigo de que ella intentó presionarlos de manera muy fuerte”, reveló. También dijo que en el programa Chisme No Like los conductores solo han defendido la verdad.