La activista Irma Galindo está viva

Juchitán, Oax .- Irma Galindo está viva y a salvo. La activista defensora de los bosques fue reportada por la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos a su hermana Otilia, aunque decidieron no hacer público su paradero, al estar bajo resguardo de la organización.

“Pude hablar con mi hermana Irma Galindo”, dijo Otilia a Notimex durante una entrevista telefónica. “Me dijo que está bien y está a salvo. Fue muy corta la llamada”.

Otilia contó que sabe que su hermana Irma defendía los bosques de Oaxaca porque estaban talando a diestra y siniestra. “Como no vivo en el estado, no sé bien cómo sucedieron los hechos, hasta que me enteré que incendiaron su casa y que desapareció el 10 de noviembre, por la noche”.

Fue entonces que la familia tomó la decisión de no hacer pública su desaparición, por temor a que algo le pudiera pasar, y comenzó a preguntar a los conocidos si la habían visto. “No lo queríamos hacer público porque teníamos miedo que le hicieran algo a nuestra otra hermana o a los familiares que viven en la comunidad”.

En esos momentos, cuenta Otilia, los mensajes de familiares y amigos en persona, por teléfono o por redes sociales, fueron reconfortantes y nos hicieron sentir que no estábamos solos. Caso contrario fue el de las autoridades, que nunca aparecieron, nunca se pusieron en contacto con la familia ni investigaron la desaparición de Irma.

Este día comenzaron a circular versiones periodísticas que informaban que Irma había aparecido viva y a salvo, lo que Otilia desmintió a través de las redes sociales. “Conozco a mi hermana y por eso supe que eran mentiras. Si hubiera estado a salvo, en ese momento ella se hubiera contactado conmigo”.

Alrededor de las 19:00 horas de este miércoles, Otilia recibió una llamada de la coordinadora de la Red de Defensoras de los Derechos Humanos, Gloria Flores, quien me dijo que Irma estaba a salvo y sana; que ellos la iban a resguardar, por lo que por el momento no darían a conocer su paradero, a fin de garantizar su seguridad.

“Gloria me comunicó con Irma y pude hablar con ella. Me dijo que estaba bien y a salvo. Fue todo. Fue muy rápido”, narra Otilia mientras su voz se estremece por la emoción.

Ahora Otilia pide a las autoridades se indague la tala inmoderada que se hace en Oaxaca y en especial la problemática que pueda haber en Atatlahucan, que debe ser algo grande, tomando en consideración que incendiaron varias casas.

Asimismo, pide a las autoridades que den la cara. “En ningún momento aparecieron cuando mi hermana estaba desaparecida, por lo que ahora es justo que investiguen y expliquen lo que está sucediendo en el estado”.

Irma Galindo Barrios, de 36 años, desapareció hace una semana en una comunidad del municipio de San Esteban Atatlahuca, en la región mixteca de Oaxaca.

A través de redes sociales, familiares y amigos subieron la fotografía de la activista, promotora cultural y de la medicina tradicional, a quien vieron por última vez el 10 de noviembre en el pueblo de Ndoyocoyo, de donde se dirigió a su vivienda en Buena Vista Totoy.

