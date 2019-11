La ofensa del Senado

Luis Octavio Murat Macias.

Mari?a del Rosario Piedra Ibarra, llega a la Comisio?n Nacional de Derechos Humanos despue?s de una eleccio?n, que por más que se quiso limpiar, no se logró, pues se manchó demasiado. Despue?s de las maniobras turbias de los senadores de Morena para legitimar la eleccio?n, Ricardo Monreal, en alianza con los partidos pequen?os, impuso la decisio?n del Presidente a favor de la hija de Rosario Ibarra de Piedra, recie?n condecorada con la medalla “Belisario Domínguez”. En efecto, la Presidenta impuesta por la mayori?a legislativa de Morena, Mari?a del Rosario Piedra Ibarra, ha sido rechazada por haber mentido durante el proceso de registro para integrar la terna al cargo de Presidenta de la CNDH, me refiero a que, segu?n ella, no perteneci?a a Morena al haber renunciado como consejera número 158, segu?n constancia del INE. El reglamento de la CNDH sen?ala que no se debe militar en una institucio?n poli?tica un an?o antes y no un di?a anterior al nombramiento.

La ex consejera nacional de Morena en la CNDH, fue tambie?n candidata de su partido a una diputacio?n federal, lo que deja claro, que la nueva Presidenta mintio? sobre su militancia, al no cumplir con los requisitos que sen?ala la CNDH para integrar la terna que el Presidente envio? al Senado, pues hasta el 28 de octubre, la sen?ora Piedra Ibarra, continuaba siendo consejera de la Comisio?n Nacional de Derechos Humanos.

El resultado de los trastupijes senatoriales, que culminaron con la imposicio?n de la candidatura ordenada por el Ejecutivo, y ejecutada por los senadores de Morena y la “chiquillada” partidista, a favor de Mari?a del Rosario Piedra Ibarra, tiene repercusiones que no cesan, además del impacto que causó la renuncia de cinco de los integrantes del Consejo de la CNDH por las formas en que los senadores y el Ejecutivo utilizaron para imponer a la Presidenta del organismo, que debe ser auto?nomo, y no dominado y manipulado por el Ejecutivo y el legislativo.

Fue denigrante el especta?culo que protagonizaron las y los senadores. Vimos a Gustavo Madero rodar por los suelos, jaloneado y golpeado por sus adversarios, que le impidieron llegar al lado de Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

En medio de empujones, golpes, insultos y amenazas, Mari?a del Rosario Piedra Ibarra, fue avalada y juramentada por las huestes legislativas encabezadas por Ricardo Monreal, quien al enterarse de la renuncia de los consejeros de la CNDH, Alberto Athié, Mariclaire Acosta Urquidi, Mari?a Ampudia González, Angélica Cue?llar y Mari?a Olga Noriega Saenz, afirmo?: “Que se vayan todos”.

A juicio de los ex consejeros el proceso de eleccio?n estuvo “plagado de irregularidades y falta de apego a la legalidad, […] es muy notoria la cuestionada eleccio?n de la nueva titular de la Comisio?n Nacional de Derechos Humanos, pues le resta legitimidad a una institucio?n”, afirmaron.

Para los ex consejeros sera? difi?cil que Rosario Piedra Ibarra establezca interlocucio?n eficiente y objetiva con los diferentes sectores y organismos involucrados en la observacio?n, proteccio?n, promocio?n y cumplimiento de los derechos humanos.

En opinio?n de los ex consejeros la nueva titular de la CNDH, presagia el “sometimiento abierto del organismo a quienes actualmente detentan el poder poli?tico […] por lo que no sera? posible mantener el principio de autonomi?a de gestio?n de la institucio?n.

“Sí voté por AMLO”, pero sere? imparcial, afirmó Mari?a del Rosario a su llegada a la CNDH, agregando, que respecto a la renuncia de los consejeros, “…ellos estaban ahi?, eran los meros meros, o sea era lo mismo. Todas esas comisiones, ya lo hemos hablado aqui?, los organismos, los institutos, con todo respeto, vean los antecedentes, se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad estaban participando abierta o encubiertamente a favor del re?gimen”. Concluyendo, la imagen, hoy en di?a, sigue siendo un elemento de importancia capital para el ejercicio poli?tico, si se carece de este requisito, los resultados positivos de las acciones de los cuadros poli?ticos sera?n difi?ciles de alcanzar, a menos que se impongan por el que manda y ordena, pero distorsionando la realidad, y, por supuesto, el significado que se presenta a la nacio?n con imposiciones que no convencen y si desilusionan.

@luis_murat