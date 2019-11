Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman y representantes de colectivos feministas y mujeres del país, el primer mandatario sentenció que no habrá machismo.

El Acuerdo Nacional por la Igualdad se construyó a partir de estudios y testimonios recogidos en el país por el Inmujeres.

Celebró la firma del acuerdo “no por lo que se va a hacer” sino para fortalecer lo que ya se está haciendo, pues reiteró que su gobierno trabaja en garantizar la igualdad y que no habrá machismo.

“Me da gusto que se esté firmando el acuerdo, no por lo que se va a hacer, sino por lo que ya se está haciendo: garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es evidente y se puede constatar viendo la tabla de los programas sociales y de bienestar”, expresó el mandatario.

Mientras López Obrador resaltó que “no puede haber feminismo sin humanismo”, Sánchez Cordero expuso que parte de las necesidades de las mujeres radica en la inclusión laboral y dijo que “la Cuarta Transformación pone al centro a quienes han sufrido desventajas, desigualdades y abandonos”.

El acuerdo está integrado por seis puntos: 1) Para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la 4T y del desarrollo de México. 2) Para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres. 3) Para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas, con educación para todas respeto, no violencia, paz y seguridad. 4) Para que las familias y centros de trabajos compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio. 5) Para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de su vida. 6) Para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno. La igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas.

El presidente López Obrador anunció que solo serán mujeres quienes integren la terna que enviará al Senado para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Aprovecho para decirlo a todos los ciudadanos, nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro de la Suprema Corte. Les comento que mañana (viernes), precisamente como corolario de este acto, voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres”, comentó el jefe del Ejecutivo.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que con una derrama de 120 mil millones de pesos, la pasada edición del Buen Fin mostró su mejor rendimiento desde su arranque en 2011.

El presidente del organismo, José M. López Campos, señaló que está derrama representa un 7.0 por ciento de las ganancias estimadas, por lo que se superan los resultados previstos para este año, el cual era del 5.0 por ciento.

Destacó el uso de tarjetas de crédito representó el 25 por ciento de las formas de pago disponibles.

Señaló que fueron 96 mil 177 empresas las que solicitaron su registró para la edición 2019 del programa, por lo que fueron más de 200 mil establecimientos participantes.

“Los afiliados nos indican que los pagos con tarjeta de crédito se incrementaron 25 por ciento en los centros comerciales, esta es otra apuesta del Buen Fin, fomentar la inclusión financiera y el año que entra haremos una nueva meta con el uso del CoDi”.

López Campos explicó que en esta edición el comercio electrónico fue un factor importante para superar las expectativas, al igual que las redes sociales.

Agregó que los productos más buscados fueron pantallas electrónicas, electrodomésticos, la línea blanca en general y otros artículos como juguetes y herramientas, lo que habla de la cultura de la prevención.

Adelantó que en la siguiente edición del Buen Fin, se espera la participación de más ciudades fronterizas para garantizar que más mexicanos que vienen en Estados Unidos tengan la oportunidad de venir a realizar compras a su país.

López Obrador confirmó que recibirá a la familia LeBarón para hablar sobre las investigaciones sobre el ataque ocurrido el 4 de noviembre pasado en los límites de Sonora y Chihuahua.

“Pidieron ellos ayer una entrevista y desde luego que vamos a recibir a la familia LeBarón, que está necesitada de información, tenemos muchas cosas qué decirles”, declaró.

Sin embargo, el mandatario pidió que de preferencia asistan a la reunión solo los familiares de las víctimas, sin dirigentes “de la llamada sociedad civil” que luego utilizan los temas con fines políticos.

El titular del Ejecutivo rechazó que en el país existan condiciones para que si instale un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza castrense. “Aquí los conservadores no podrían apoyarse en las Fuerzas Armadas”.

“Aquí no hay ninguna posibilidad de que se imponga un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza militar, no hay ninguna posibilidad. Además, los ciudadanos en nuestro país queremos la democracia, no queremos dictaduras, no queremos autoritarismos”, sostuvo.

Respecto a la alta tasa de homicidios dolosos en el país, que ayer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en 28 mil 747 víctimas respecto a los 28 mil 125 de 2018, aseguró que se ha podido estabilizar la problemática.

“Hay que ver todo lo que está aconteciendo, nosotros estamos actuando. Les puedo decir que ya logramos estabilizar el crecimiento desmesurado, progresivo de violencia, sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar. Eso es lo se ha logrado hasta ahora”, afirmó.

López Obrador señaló que en gobiernos anteriores, el presidente no trataba de manera personal el fenómeno delictivo en el país, pero que él lo hace diario con el Gabinete de Seguridad.

El primer mandatario negó que su gobierno haya presionado a Aeroméxico, tras revelarse que la aerolínea solicitó un informe detallado al piloto Rafael Bolio, debido a un comentario que hizo a favor del aeropuerto en Texcoco en un vuelo donde iba el Ejecutivo federal.

Por lo que aseguró que el planteamiento que le realizó el piloto se dio en un contexto respetuoso y de apertura a quienes disienten de las decisiones que está tomando su administración.

La petición, ocurrió el pasado 8 de noviembre en un vuelo que abordó el Ejecutivo para iniciar su gira por Yucatán.

“Por el sonido se dirigió a mi, no fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación”, dijo.

Cuando llegaron a Mérida, añadió, “él estaba esperándome y me volvió a decir lo mismo. Le expresé lo que pienso sobre este tema”.

Sin embargo, “la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo algunos de que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas. No es cierto, nosotros no hacemos eso”.

Destacó que debido a la naturaleza de su trabajo, no tiene tiempo para comunicarse con los dueños de las empresas para acusar el mal comportamiento de sus empleados.

López Obrador recalcó que se trata de un asunto de principios, porque en su administración están comprometidos a garantizar el derecho a disentir, a la libre manifestación de las ideas.