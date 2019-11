Rosario Piedra defiende su elección para CNDH: ‘No mentí, fue legal’

México.- Rosario Piedra Ibarra defendió este jueves su elección como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al afirmar que cumplió con todos los requisitos necesarios para el puesto.

“No entraré al debate mediático. No he mentido y he cumplido con los requisitos que la ley exigía para el cargo que ocupo. Fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas (…) Tengo las pruebas para demostrar que dije toda la verdad”, subrayó en su primera conferencia de prensa en su nuevo cargo.

Piedra Ibarra apuntó que esperará la resolución de los amparos presentados contra su elección. Además, resaltó que bajo su administración, la CNDH dará la bienvenida a la austeridad republicana.

“Empezamos asumiendo la austeridad como un acto de congruencia y porque considero que en un país como México, el rezago social nos pide un ejercicio responsable de los recursos públicos”, apuntó.

El Financiero