Descartan a Morales en elecciones

México/Bolivia.- El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, asilado en México junto a Evo Morales, reafirmó ayer que ni él ni el exmandatario boliviano concurrirán a las próximas elecciones, aunque exigió poder estar en el país durante los comicios

“Está claro que Evo y Álvaro no vamos a ser candidatos para no generar rechazo de las fuerzas golpistas”, confirmó García Linera, en la Ciudad de México, donde aseguró que dentro del gobierno interino de Bolivia “están dispuestos a seguir matando bolivianos para que Evo y Álvaro no sean candidatos”.

En una entrevista publicada en el sitio web del semanario alemán Der Spiegel, Morales dijo que tendría “derecho de presentarse” a una nueva elección, pero se declara dispuesto a “renunciar” si su candidatura favorece la “pacificación del país”.

Tanto el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales como la presidenta interina Jeanine Áñez han presentado ante el Parlamento proyectos para la convocatoria de elecciones ante la crisis política y social que sufre el país y que ha dejado 32 muertos en el último mes.

Ayer, Estados Unidos sugirió que Morales, debería permanecer al margen en las próximas elecciones, que deberían ser “libres, justas e inclusivas”.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió el apoyo de Estados Unidos al gobierno de transición encabezado por Áñez, que asumió después de que Morales renunciara tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre.

El Heraldo de México / EFE y AFP