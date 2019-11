El tierno mensaje a Memo del Bosque en su lucha contra el cáncer

México.-Hace más de 15 años Vica Andrade y Memo del Bosque se enamoraron mientras trabajaban juntos en el programa Al Fin de Semana.

El tiempo ha pasado, sin embargo, a diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, su relación es la prueba de que el amor no se desvanece con el tiempo, sino que lo transforma y lo puede hacer mucho más fuerte.

Memo del Bosque habla del tratamiento que tendrá para vencer al cáncer

Lo decimos, porque la famosa pareja se ha mantenido unida en las buenas y en las malas. Como ejemplo, las muestras de cariño que Vica ha dado a Memo, ahora que enfrenta una intensa lucha contra el cáncer.

El pasado 21 de noviembre, Memo del Bosque contó a De Primera Mano, que en cuestión de horas se sometería a una complicada operación de trasplante de médula ósea, por lo que estará en completo aislamiento durante 25 días.

Me van a sacar sangre y un aparato va a estar cazando las células madre buenas, o las mejores hasta juntar dos millones; cuando se junten, lo van a congelar, eso va a ser entre jueves y viernes ese proceso, y para el sábado estoy recibiendo la primera quimio, domingo la segunda, lunes la tercera, martes la cuarto, no me imagino cuatro quimios seguidas cómo va a estar aquello”, dijo entonces en la entrevista.

Y precisamente ese día, Vica Andrade compartió en su cuenta de Instagram un amoroso mensaje de amor acompañado de una serie de fotos en blanco y negro con el productor.

‘He pasado muchas veces por el valle de la obscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí, que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió”.

Agregó que sus creencias le han dado la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad.

Y nunca he estado sola, Dios nunca me ha abandonado, y si todavía estoy aquí es porque tengo su fuerza y si ves que he podido vencer es porque lo he entregado todo y he reconocido que es él quien tiene Poder!”.

No cabe duda de que su amor es muy fuerte. Solo nos queda esperar que Memo del Bosque se recupere favorablemente de la operación y pueda regresar con su familia para Navidad.

