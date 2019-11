Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– Durante su conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la terna, conformada únicamente por mujeres, para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La propuesta enviada al Senado la encabeza Margarita Ríos-Farjat, quien funge como directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT); trabajó en el Poder Judicial entre 1996 y 1999, y es doctora por el Tecnológico de Monterrey.

Ana Laura Magaloni Kerpel, otra de las postuladas, fue directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid.

La tercera candidata es Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático de Gobernación; abogada por el ITAM, con maestría por la UDLA, fue asesora jurídica del Consejo General del IFE (hoy INE), de 1998 a 2005.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que será el Senado el que elija, con libertad, al mejor perfil, pues refrendó que actualmente ya no hay línea ni “palomas mensajeras”.

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2020, el presidente López Obrador agradeció el trabajo de los diputados para garantizar los recursos que serán destinados a los programas sociales y el desarrollo del país.

Aseguró que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores y niños, niñas, aunado a que habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios.

“Están garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, incluso se está considerando el aumento a la inflación para 2020”, anotó.

Aseguró que con el presupuesto aprobado será posible entregar a 11 mil millones de estudiantes de todos los niveles becas para que continúen en las escuelas, y se garantizará la expansión del programa Sembrando Vida y con ello generar 400 mil empleos permanentes.

“Se garantizó el que haya atención médica, medicamentos gratuitos, ya lo hemos dicho, aunque no está en el presupuesto, porque es un fideicomiso especial, se amplía el presupuesto en salud en 40 mil millones de pesos y vamos a entregar los fondos para el mejoramiento de las escuelas del país, ya está el presupuesto para 107 mil escuelas”, detalló.

Ante el amago de organizaciones campesinas, quienes durante más de una semana han mantenido sus protestas en el Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir recursos, el Ejecutivo federal afirmó que los moches no volverán a ser una practica en su administración.

El mandatario explicó que su política de entregar recursos directos a los beneficiarios obedece a las peticiones que diversos mexicanos le hicieron durante sus recorridos por el país.

“¿Qué me recomendaron en la campaña mis asesores, los de abajo, las mujeres, los hombres, los ciudadanos? Si ganamos licenciado, lo que vaya a mandarnos que nos los entreguen de manera directa porque si no no llegan o llega incompleto”, comentó.

Agregó, “acerca de que van a protestar a dónde yo vaya, tienen todo su derecho. El que nada debe, nada teme”.

El titular del Ejecutivo pidió a los legisladores de Estados Unidos no mezclar las diferencias políticas, de cara a las elecciones presidenciales en ese país, con la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC?).

El mandatario federal exhortó al Congreso estadounidense a poner en primer lugar el beneficio económico que este acuerdo comercial traería y el cual cuenta con una aceptación en los pueblos de los tres países.

“Hago este llamado de manera muy respetuosa porque si ayuda a las tres economías de los tres países; ayuda a Canadá, a Estados Unidos y a México, y no puede ser el Tratado rehén en las diferencias políticas electorales, debe de separarse, con todo respeto, es una opinión, porque conviene al desarrollo económico de américa del norte”, expuso el mandatario mexicano.

Ello tras las declaraciones de la legisladora Nancy Pelosi sobre que la votación del T-MEC podría darse hasta el próximo año, en plena campaña electoral.

Al plantearle la marginalidad que se vive en la Costa, sobre todo a la población afro de Pinotepa Nacional, el presidente López Obrador anunció a los guerrerenses en la Costa Chica y a los oaxaqueños, “que sí, que vamos a estar ahí, que vamos a apoyar a los mexicanos de esa región, de mucha tradición cultural, ahí se unen la cultura indígena con el pueblo afromexicano, el más numeroso de todo México”,.

Detalló que para el próximo año, el programa Sembrando Vida llegará a aquella región del país (con alta presencia de afromexicanos), para mejorar sus condiciones de vida y laborales.

“Estamos trabajando allá, todo lo que es la Costa Chida de Oaxaca y de Guerrero, de Pinotepa a Metepec, con población negra, estamos trabajando allá, y aplica lo mismo que para el indígena que para el afroamexicano, la pensión –para adultos mayores-, es a partir de los 65 años, yo voy a ir para allá, ahora que estoy visitando a los pueblos originarios”, subrayó.

El primer mandatario afirmó que las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE), y la Fiscalía General de la República (FGR), deben ajustarse al prespuesto que les fue asignado y ser austeros en su operación.

Esto, luego de que el INE advirtió de un recorte de mil millones de pesos como el que avaló el Legislativo, pondría en riesgo su operación y con ello, la democracia.

“Que también se aprieten el cinturón, el gobierno se ‘tragaba’ todo el presupuesto, sueldos elevadísimos, bueno, los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales. Hubo, en el caso del tribunal electoral, buscaron hasta la terminación del mandato recibir una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo, abusaron, eso ya no se puede. Entonces, austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay que regresar a Juárez”, dijo.

López Obrador instó a un análisis de la reforma constitucional que reduzca el financimiento a los partidos, y ese dicho recurso sea entregado al INE.

“Pienso que los partidos deberían de aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y si hace falta, darle al INE, porque es mucho dinero el que reciben los partidos y hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso creo que el PAN, entre otros, entonces así se podría”, sugirió el jefe del Ejecutivo.

Respecto a la reducción de mil 500 millones de pesos al presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República, López Obrador se comprometió a revisar la operación del organismo, pero aseguró, cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo.

“Hay que revisar el presupuesto, hay que ver cómo quedó en definitiva y ver sobre las necesidades. En general, consideramos que se garantiza el que no falten los recursos para el funcionamiento del gobierno de manera austera y que se tengan recursos para los programas, incluido lo que tiene que ver con impartición de justicia, pero hay que esperar a ver qué sucede”.

La FGR tenía un presupuesto proyectado por el Ejecutivo de más de 18 mil millones de pesos, sin embargo, en el proyecto avalado por los diputados, se le asignaron poco más de 16 mil millones de pesos.

El Banco del Bienestar tendrá en esta primera etapa, 13 mil sucursales en todo el país, informó el presidente López Obrador.

Detalló que dichas plazas permitirán la dispersión de los recursos destinados a las pensiones a los adultos mayores, y las becas de estudio, apoyos laborales a jóvenes y a personas con algún tipo de discapacidad.

A la par de esto, el mandatario indicó que para una segunda etapa del Banco del Bienestar se espera que éste pueda recibir y entregar remesas, lo que permitirá reducir los cobros por el manejo de las transferencias.

Además de lo anterior, señaló López Obrador, también se buscará que los mismos migrantes puedan financiar proyectos productivos por medio de la mencionada banca, para apoyar a sus comunidades.