Con su venia, de mal en peor en Quintana Roo

Miryam Gomezcésar.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2020, ya está. Finalmente fue aprobado por mayoría por el Pleno de la Cámara de Diputados, con 321 votos a favor, 78 en contra y sin abstenciones, pese a las vicisitudes y los inconvenientes que se viven cíclicamente en el Legislativo por las mismas razones.

Pese a las inconsistencias y al llamado del gobierno federal al gobernador a través de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para solventar las observaciones que en materia de la lucha anticorrupción debe realizar con comprobantes que especifiquen el destino de los recursos públicos el gobierno de Quintana Roo, el mandatario ni se inmuta.

Carlos Joaquín González no escapó al jaloneo de recursos para el financiamiento de los proyectos de su gobierno, que en el 2020 tendrá una ligera reducción. Esto no agradó al mandatario que ya no sabe de dónde obtener más dinero. Ante esto, de buenas a primeras, envió un mensaje a los alcaldes de los once municipios sobre lo que deberán hacer para que el dinero les alcance.

El presupuesto estatal tendrá recortes, por tanto, las administraciones municipales también sufrirán el mismo trato en la entrega de los recursos solicitados correspondientes al ejercicio fiscal 2020 con algunas modificaciones. Les mandó decir que tendrán que tomar medidas, algo que les cayó como balde de agua helada. “Los Ayuntamientos deben mejorar su recaudación porque el estado no podrá ayudarlos por las limitaciones presupuestales que se avecinan”, dijo tajante a la pregunta de los reporteros locales.

Cómo pedir algo así a los presidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Bacalar, cuando el ingreso de impuestos en esos ayuntamientos es tan limitado que contrasta con el caudal recibido por las alcaldías de la zona norte.

Si los gobiernos municipales reciben un presupuesto proporcional al nivel de recaudación, resulta ofensivo su mensaje porque, por ejemplo, el ingreso fiscal en la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto no rebasa los 8 millones de pesos (tal vez exagero y es menos), cantidad mínima comparada con la recaudada por los ayuntamientos de Tulum, Cozumel, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez e inclusive Isla Mujeres, que son parte del auge de la industria turística.

Por lo mismo, la sugerencia de Joaquín González fue recibida con cautela por los alcaldes que saben que las obras de infraestructura de comunicación, prometidas y proyectadas para interconexión de poblados con su ciudad principal en esas demarcaciones sureñas depende del gobierno estatal, no del municipal al que sí corresponde el mantenimiento de sus vialidades de los programas de encarpetamiento y bacheo.

Sin embargo, las palabras causaron mella y en las comunidades afectadas donde prometieron la construcción carretera que no han cumplido hasta el momento, hay grupos inconformes que se organizan para protestar por el crecimiento de la violencia, la falta de oportunidades y las condiciones extremas que los obligan a exigir el cumplimiento de los compromisos, dispuestos a iniciar una resistencia civil, dicen, ganada a pulso por el llamado “gobierno del cambio”.

Este mes en Quintana Roo, sus habitantes amanecieron con la novedad de la autorización oficial de varios aumentos inesperados, entre los que destacan el servicio del transporte público (llámese ferrys que cruzan de ida y vuelta a Cozumel sucede igual en Isla Mujeres; el costo del pasaje de taxis y triciclos), así como la llamada actualización de las tablas catastrales, entre otras alzas autorizadas supuestamente para mejorar la prestación de servicios.

En los gobiernos municipales con servicios públicos deficientes (que son la mayoría), hay un verdadero desastre y enojo por las medidas aprobadas por los cabildos y el gobierno del estado (llámese recolección y destino final de la basura, mantenimiento del equipamiento urbano, iluminación, seguridad, transporte urbano, entre otros) que, pese al dinero que en la actualidad se paga, optaron por incrementar el monto a los mismos servicios bajo otro concepto, pero al final viene siendo lo mismo.

La desproporcionada medida que resulta injusta para el gasto normal de las familias es un despropósito de los gobiernos estatal y los municipales, que tendrá un efecto secundario porque los habitantes manifiestan su hartazgo a la falta de sensibilidad de los mandatarios y el abuso constante.

La determinación empobrece a las familias, significa un obstáculo a la posibilidad de ahorro sugerida a los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida, para poder sufragar gastos imprevistos y pensar en un futuro tranquilo, pero cuando con un mismo ingreso deben cubrirse los gastos domésticos y las obligaciones fiscales, los buenos propósitos se pierden.

A los mandatarios no parece inquietar tanto aumento que ahorca las finanzas familiares, incluida la espiral inflacionaria que este mes es del 3%.

Pero el gobernador no se interesa en estos problemas porque está centrado en los vericuetos que debe hacer para sellar su sucesión aunque esta sea dentro de más de dos años. En este sentido, hay señalamientos por desatención, intromisiones en asuntos que no le competen y resistencias a permitirlo. Como ejemplo y lo escrito en artículos anteriores, los problemas que generaría la violación de la autonomía de la Universidad de Quintana Roo (UQRoo) para imponer como rector a Francisco López Mena, apenas empiezan.

Esta semana el representante de los socios, Trabajadores Académicos y Administrativos de la UQRoo, Lic. Mario Edgardo Vargas Paredes, secretario general de la Comisión Revisora del Contrato Colectivo de Trabajo, se moviliza, presenta pruebas, lleva un oficio donde solicita la revisión de la conducta jurídica de la titular responsable de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Lic. Ruth María Fernández Estrada, por la solicitud presentada para la Toma de Nota a la petición sindical desde el 8 de octubre del 2018, de la cual sólo han recibido evasivas, retrasando una respuesta concreta al emplazamiento de huelga.

Vargas Paredes pide al Poder Legislativo que Fernández Estrada sea llamada a comparecer ante la XVI Legislatura por su aversión al sindicalismo independiente. Aseguró que, aunque la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje se dice independiente, recibe órdenes de la titular de la secretaría estatal de Trabajo y Previsión Social. Considerando que uno de los cometidos del actual gobierno federal que ha hablado de la democracia laboral, es importante que esta persona sea llamada a cumplir.

“El secretario de Actas de la Junta de Conciliación y Arbitraje dijo una frase célebre: La Ley Federal ya tiene cincuenta años, es obsoleta la Junta Local no se puede someter a una Ley que ya no funciona”, explicó Vargas Paredes sobre la respuesta recibida por las autoridades de la JLCA.

El oficio dirigido al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura, Edgar Gasca Arceo, por la desatención, el problema es consecuencia del desaseo con que fue procesada la elección interna en un proceso evidenciado amañado en ese centro de estudios superiores que terminó en la imposición de un rector externo hechizo pero obediente con el panismo.

Como lo anterior, todos los días surgen complicaciones. Los ciudadanos están decepcionados, en Othón P. Blanco, donde se ubica la capital del estado, se produce muy poco en gran medida para consumo familiar, proliferan las tiendas y negocios pequeños pero no logran avanzar.

Sus habitantes reclaman el olvido de los tres órdenes de gobierno, enojados por las promesas incumplidas que aseguraron significaría el cambio para detonar el desarrollo en la zona sur, pero el único cambio que perciben es el avance del espectro delictivo de alto impacto que profundiza el descontento que causará estragos al gobierno por los grupos que se reúnen para ponerse de acuerdo con miras a implementar una resistencia civil.

Cada término de régimen surgen nuevos ricos pero las condiciones estatales y municipales se mantienen deplorables, particularmente en la zona sur donde al igual que en la mayoría de los municipios muchas de sus calles son intransitables.

Pero Carlos Joaquín no se arredra, está concentrado en mover sus piezas para controlar la elección que tiene, desde ya, todos los agravantes de un gobierno corrompido hasta la médula, por lo mismo, no hay dinero que alcance y eso le preocupa por la falta de control.

Un dato importante que no hay que perder de vista son sus frecuentes visitas a Cozumel, cuyo alcalde priísta Pedro Joaquín Delbouise es su sobrino, hijo de Pedro Joaquín Coldwell, es uno más de sus prospectos para la sucesión principal, quién sabe si bajo las actuales circunstancias de desgaste de imagen gubernamental y la impopularidad cada día más visible del gobernador, logre concretar su proyecto transexenal, lo cierto es que con tanto descontento es muy difícil, por no decir imposible, que Carlos Joaquín logre derrocar a su opositor aun con todos los partidos decidan ir en alianza.