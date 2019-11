Cuotaciones II

Carlos J. Pérez García.

Y, bueno, seguimos. Decía yo que hay días en que necesitamos distraernos de tanta demagogia, inseguridad, corrupción, pobreza o desigualdad que se resisten a las buenas intenciones… Podemos leer otras cosas e imaginarnos en otro país con menos malas noticias y menos engaños o mentiras.

Destacaba hace una semana que tenemos mucho que superar acá, e igual evitar agobiarnos mientras es posible seguir avanzando en esa dirección.

Algunos usuarios de redes sociales se podrán reconocer en las frases a continuación, que resultan expresiones representativas de gente de carne y hueso. La mayoría de ellas viene de las breves biografías en cuentas de Twitter, con un mínimo de aportaciones mías.

1. Nací, crecí y me reproduje.

2. Mientras menos reglas tenga un coach, menos reglas qué violar tendrán los jugadores (John Madden).

3. Mucha gente que murió ayer, tenía planes para hoy… Disfruten cada momento.

4. El que concita… (Gustavo Barrera, abogado).

5. Cuando tus caprichos entran en conflicto con el destino, siempre ganará el destino.

6. Jamás combatirán la pobreza, porque la necesitan para ganar elecciones.

7. Trabajo de niño: leo, escribo, hablo y hago numeritos (Macario Schettino, analista y escritor).

8. Odiar a gobiernos anteriores, no te hace experto.

9. Un líder que no escucha, muy pronto estará rodeado de gente que ya no tiene nada qué decir (Arturo Elías Ayub).

10. Preocupado por la delicada situación de mi querido México, y molesto por la indolencia de los gobernantes.

11. Todo en la vida tiene una razón de ser… o dos.

12. Su libro no es bueno ni original, pero la parte que es buena no es original, y la parte que es original no es buena (Samuel Johnson).

13. Crítico de los malos políticos… del partido que sean.

14. El mundo es tan capitalista que hasta el socialismo es negocio.

15. Soy un formidable amigo y enemigo.

16. Amo a México y estaré en contra de todo lo que afecte a mi país.

17. Los tuits de esta cuenta son mi responsabilidad; la susceptibilidad es responsabilidad de usted.

18. Ya no sé si soy hombre, animal o bot.

19. Obsessive seeker fueled by caffeine. Mamá de tiempo completo y burócrata en mis ratos libres.

20. El silencio te hace cómplice. No opinar ni criticar es aceptar.

21. Aprendiz de escritor. Mis reenvíos pueden o no significar aval y aprobación.

22. No es posible escribir buenos libros, cuando no se ha leído ni escuchado lo suficiente.

23. Revistero. Anclado en el Siglo de las Luces, contra el fanatismo.

24. Ni de izquierda ni de derecha. En la búsqueda constante de respuestas.

25. El tiempo y los hechos demuestran quién tiene razón y quién no. A López se le termina el tiempo y el tiempo nos da la razón.

26. ¡Sí a la meritocracia, no a la ineptocracia! ¡No a lo políticamente correcto!

27. La realidad es el enemigo del mentiroso. Me sigues, te sigo, excepto si eres chairo.

28. Que yo ataque al gobierno actual, no significa que defienda anteriores gobiernos tan corruptos; en su momento también los critiqué.

29. Camino en hombros de gigantes, aspirando a la mitad de su grandeza.

30. Soy una abuelita no afiliada a ningún partido político. Feminista, incluyente, agnóstica, libre de gluten y de popotes plásticos.

31. El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento… es la humildad.

32. Una nación está en peligro, cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante de su país (Umberto Illia).

33. El presidente de mi país me llama fifí, conservadora, derechaira y panazi… pues a mucha honra.

34. You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one (John Lennon).

35. Soy crítico de los políticos populistas, corruptos, mentirosos y traicioneros.

36. Odio a los ricos fifís y conservadores neoliberales.

37. Amante de la música, del buen café y de mi México lindo.

38. La sociedad civil acabó con la hegemonía del PRI en el año 2000, y también habrá de acabar con la de AMLO.

39. No confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quien soy yo y mi actitud depende de quién seas tú.

40. El fracaso es parte de la vida: si no fracasas no aprendes, y si no aprendes no cambias.

41. Madre norteña, soñadora en busca de algo mejor a lo que tenemos. Café para despertar, tequila para el corazón.

42. Escribo como me da la gana, y me veo mejor por escrito. Que se peinen las feas.

43. Nada de nada.

44. Escribidora. Y soy fifí.

45. La participación ciudadana es lo que podrá mejorar nuestra calidad de vida.

* DEL ASILO POLÍTICO EN México, sólo quiero enfatizar que me siento orgulloso de esta tradición de nuestra diplomacia, que ha enriquecido a la sociedad mexicana en numerosas ocasiones (libaneses, judíos, españoles, chilenos, uruguayos,…). Algunos de ellos han sido admirados amigos míos o de mi familia.

Por supuesto, el caso del boliviano Evo Morales tiene sus peculiaridades aunque creo que lo polémico no debería generar reacciones de intolerancia desmedida.

* PARA COMENTAR COMO ECONOMISTA dizque crítico, me siento obligado a revisar con cierto cuidado el tan aplaudido o despreciado librito del presidente sobre “Economía Moral”. También me da curiosidad y ya puedo ver que sus intenciones doctrinarias o de divulgación coexisten con graves fallas y muchas limitaciones.

Le di un vistazo al texto y parece confirmarse como un manual de anti-Economía o no-Economía, sin mayores novedades al recopilar aspiraciones y descalificaciones de conferencias mañaneras. Ha sido considerado de narrativa seudohistórica con la participación de diversas personas y la inclusión de tareas del primer año de una “transformación”.

Ya lo leeré para confirmar o cancelar mi decepción ante algo que, por lo que nos habían prometido, era esperado con apertura y la mejor voluntad. ¿Acaso será simplista, sectario, maniqueo, sesgado, reaccionario, primitivo…?

