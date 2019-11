La violencia invisible, también mata

Patricia Betaza.

Tenía un par de años de no verla y platicar con ella. La dejé con la risa permanente y la actitud de adolescente perenne a sus cincuenta y tantos años, además de guapísima por eso del ejercicio y los arreglitos discretos. Siempre admiré su capacidad de tolerancia para todos, especialmente con el orangután de su marido. El clásico macho controlador y mujeriego. Siempre nos decía, a manera de justificarse y justificarlo, “Mira, no me puedo quejar. Siempre me lleva a los viajes que quiero y me compra todo lo que se me antoja, y además nos divertimos juntos”. Sus amigas profesionistas -comentábamos en secreto- “bueno si así es feliz” –porque se le veía, a diferencia de nosotras que nos partíamos todo el día entre hijos, trabajo y casa- . ¿Será que somos unas amargadas y resentidas por no tener su vida? Me dijo una amiga en común. En una de esas batallas contra las inclemencias del tiempo, Rosalba –nombre ficticio- se quiso hacer una cirugía mayor. Todo de una sola vez. Se arregló papada, párpados, liposucción en el cuerpo, se achicó y levantó el busto caído. Al mes y medio lucía espectacular. Lo primer que le dijimos las amigas era que se había quitado 15 años de encima con ese espectacular cuerpo. “Pero hay un sacrificio: me duelen muchos los implantes y aún el cuerpo”. En eso estábamos cuando el marido-orangután se coló en la charla y dijo”: bueno, no exageren, la verdad se ve más o menos bien pero me hubiera gustado con más busto y más respingada la nariz”. Rosalba no daba crédito a lo que decía su marido. Al otro día hizo cita con su cirujano plástico y reprogramó otras nuevas cirugías para seguir “los consejos” maritales. No le importó el riesgo, ni las indicaciones médicas, ni los dolores. Al mes y medio entraba al quirófano a atender las indicaciones del marido. Ahí habría quedado una anécdota más de machismo y sometimiento femenino. Al cabo de dos años la encontré casualmente en un restaurant. Es otra persona. La cara completamente transformada por cirugías, unos 10 kilos de más, pero lo peor: la mirada triste y casi arrastrando las palabras. Resulta que aquella mujer que era ejemplo de vitalidad y buen carácter se convirtió en una mujer apagada y callada. Consume el alcohol casi a diario, mismo que conjuga con tranquilizantes. Quienes la conocimos hace mucho tiempo, siempre pensábamos lo mismo: Rosalba tarde o temprano va a doblegarse ante la violencia tolerada del marido. Esa violencia que no se muestra en golpes ni en insultos, que se esconde bajo el manto de protección económica y de buena vida. La violencia invisible también acaba matando… matando el ánimo y las ganas de vivir.

Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy en la CDMX se realizará la marcha feminista en conmemoración de ese día. Y también en la capital del país entrará en vigor la Alerta de Violencia contra las mujeres.

En este año se han registrado 2 mil 833 homicidios dolosos contra mujeres, solo 726 tipificados como feminicidios. Un comparativo: en Francia se cometieron 116 feminicidios.

La violencia de género tiene su máxima expresión en feminicidios, violaciones y abusos sexuales, pero también se vive en la cotidianidad, en el maltrato físico y verbal, en las descalificaciones, en el sometimiento, en las burlas y en general en el desprecio. Mucho tenemos que luchar como sociedad, una sociedad ya de por sí violenta porque todo los horrores se incuban también en casa.