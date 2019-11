‘No me afecta lo que diga Niurka, me gustan mis labios’: Lis Vega

México.-La actriz y cantante Liz Vega acepta que le gustan sus ‘nuevos labios carnosos’, por lo que deja de lado las críticas recibidas de parte de Niurka Marcos y de algunos usuarios de las redes sociales; asegura que “las Miss Universo y las Miss Mundo están todas operadas y son las mujeres más bellas del mundo”.

Yo estoy feliz con mis labios; además me encantan, me encanta todo lo que veo; obviamente esto se quita, me lo hubiera quitado y si no me lo he quitado es por que me gusta, y si a mi me gusta no me importa lo que opine la gente de mí”, comentó en una grabación presentada en el programa ‘De primera mano’, de Imagen Televisión.