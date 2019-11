Un primer año que pudo ser diferente

Alejandro Rodríguez Cortés*.

Termina el primer año de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el que tuvo siempre en sus manos el lograr buenos resultados en materia económica, por no decir espectaculares, incluso sin poner en riesgo los principales puntos de su agenda política y social.

¿Por qué entonces llegamos a este punto con una economía estancada y con graves riesgos de una recesión extendida? Veamos.

Si bien 2019 trajo consigo la nubosidad global de la desaceleración económica, el comportamiento de los indicadores de crecimiento de los Estados Unidos, principal socio comercial de México y por ello clave en nuestro desarrollo, fue razonablemente bueno. Además, la guerra comercial que desató Donald Trump contra China abrió el mercado norteamericano a productos mexicanos.

El extremo cuidado de López Obrador en su relación con la Casa Blanca calmó las aguas y abrió camino a la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, lo que no se logró por la contaminación política en un Capitolio inmerso en el próximo proceso electoral y en el inicio de un procedimiento de juicio político contra el controvertido mandatario estadounidense.

Más aún, mientras llega el llamado TMEC, la vigencia del viejo TLCAN no era, no es una mala noticia para los exportadores mexicanos, que han venido expandiendo mercado durante ya un cuarto de siglo, como nunca antes había pasado.

¿No era este un inmejorable escenario para que México mantuviera, por lo menos, el modesto ritmo de crecimiento económico de 2.4 por ciento, ese que tanto criticó como opositor el hoy presidente de la República y que prometió llevarlo -de entrada- al doble?

El “hubiera” no existe, pero es oportuno revisar las razones de que la realidad nos tenga postrados -a pesar de todo lo anterior- en un crecimiento cero, con la inversión detenida y las perspectivas fincadas en franco pesimismo.

López Obrador tuvo todo este año un capital político inmenso basado en 30 millones de votos y un nivel de aprobación espectacular para poder gobernar con mayor pragmatismo y menor dogmatismo ideológico, ese que acabó por hacerlo cometer graves errores que rápidamente le han pasado la factura.

Su obsesión por demostrar poder desde el principio y sus grandes resentimientos políticos y personales, lo hicieron cancelar una obra de infraestructura multimillonaria que convertiría a México en el principal punto de enlace y distribución aérea de América Latina, y en un competidor real de “hubs” norteamericanos como Los Angeles, Houston o Atlanta.

Primera señal ominosa: estaba dispuesto a todo aun a costa de lo que medios especializados internacionales llegaron a llamar como la “decisión económica más estúpida de la historia”.

No exagero. Ese fue el inicio de una serie de mensajes desalentadores a la confianza necesaria para que México reciba iniciativas de inversión, capitales frescos, proyectos rentables. Prosperidad, pues.

Otras decisiones de gobierno fueron en ese mismo sentido: cancelar las rondas petroleras, los “farmouts” y las subastas eléctricas. Entrar en litigios jurídicos en inversiones ya comprometidas como los gasoductos y apostar nuevamente al monopolio estatal de los energéticos.

Andrés Manuel López Obrador desdeñó la sensatez y el pragmatismo económicos para impulsar su agenda social, reflejada en un presupuesto clientelar para el 2020 que fue aprobado tal cual fue propuesto, con graves omisiones en políticas públicas que ya venían funcionando, y con una transferencia enorme de recursos en forma directa. De mí para ti. Del presidente para los pobres.

Pero AMLO repartirá una riqueza que empezó a destruir en 2019, con decisiones equivocadas y caminos inviables. No es un tema ideológico. El PIB crecía y ahora no. ¿Dónde está la supuesta inversión extranjera que llegó como nunca, si no hay empleos nuevos, inversiones frescas?

El flujo sigue siendo ese que no deja de ser importante, pero que busca el rendimiento financiero de un México que paga muy atractivas tasas de interés y que todavía goza de grado de inversión. Mejor negocio, imposible para los tenedores de bonos, incluso los que recuperaron inmediatamente su inversión en el que ya no será el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero que seguiremos pagando.

Hubiera sido diferente. Y miren que ni siquiera hablamos del peor año en materia de violencia e inseguridad en la historia de México.

*Periodista, comunicador y publirrelacionista.

